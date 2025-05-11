ارتفاع ضغط الدم.. خطر صامت قد يفقدك بصرك

شفق نيوز/ حذرت أخصائية روسية في أمراض القلب والأوعية الدموية، من خطورة إهمال ارتفاع ضغط الدم الشرياني، مؤكدةً أنه مرض شائع يتطلب اهتماماً دقيقاً ومراقبة مستمرة لتفادي مضاعفات قد تكون قاتلة مع مرور الوقت.

وقالت الدكتورة أناستاسيا مالاي، إن من أخطر هذه المضاعفات احتشاء عضلة القلب، موضحةً أن ارتفاع ضغط الدم يرهق القلب ويتسبب بتضخم عضلته وانخفاض كفاءته، مما يؤدي إلى نقص تروية القلب ونوبات قلبية محتملة.

وأضافت أن ارتفاع الضغط يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية بنوعيها: الإقفارية نتيجة جلطة دموية، والنزفية بسبب تمزق وعاء دموي، كما قد يسبب قصور القلب وضعف قدرته على ضخ الدم بفعالية.

وأشارت إلى أن الكلى معرضة للتلف أيضاً نتيجة ارتفاع الضغط، مما قد يؤدي إلى القصور الكلوي المزمن، بالإضافة إلى احتمال تطور اعتلال الشبكية الذي قد يفضي إلى فقدان البصر.

ولفتت الطبيبة إلى أن الشرايين تتعرض كذلك للخطر، إذ يسهم ارتفاع الضغط المزمن في تصلب الشرايين، عبر ترسيب الدهون على جدرانها، مما يؤدي إلى تضيقها وزيادة خطر الجلطات.

وبينت أن المصابين بارتفاع الضغط غالباً ما يعانون من أعراض مثل الصداع، والتعب، وضيق التنفس، واضطرابات النوم، ما يؤثر سلباً على نوعية حياتهم وحالتهم النفسية.

واختتمت مالاي حديثها بالتأكيد على ضرورة التشخيص المبكر ومراقبة ضغط الدم بانتظام، مع الالتزام بنمط حياة صحي واتباع التعليمات الطبية لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمرض.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا" - RT