اربيل تحتضن حفل تكريم "افضل" الشخصيات لعام 2022 (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت حفل تكريم افضل الشخصيات لعام 2022.

وشارك في الحفل العديد من الشخصيات الاعلامية والفنية في عموم العراق والدول العربية.

وقالت منظمة الحفل سوسن السيد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المهرجان كان يتضمن تكريم كثير من الشخصيات الفنية والاعلامية اضافة الى الشركات الرائدة في عدة مجالات".

واضافت السيد؛ ان "هذه المهرجانات هي بمثابة اضافة مهمة لهذه الشخصيات التي تم تكريمها لانها تعرف انجازاتهم ونجاحاتهم على الجمهور بشكل أفضل كأيقونات داخل المجتمع".

بدورها قالت الدكتورة سارة بيزار التي تم تكريمها خلال الحفل لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المهرجان هو الأكبر على مستوى العراق الذي تضمن تكريم الشخصيات وحضيت اليوم بالتكريم بعد نجاحي في مجال الطب النفسي".

من جانبه؛ قال الملحن الكوردي هلكوت زاهر الذي شارك في الحفل لوكالة شفق نيوز؛ ان "اقامة الحفل هو فرصة كبيرة للكثير من الفئات والعاملين في المجالات المختلفة للاستفادة من بعضهم و الفنانون هم من هذه الفئات المستفيدة".

وتضمن الحفل عرضا لاحدث الازياء النسائية اضافة الى عروض غنائية لعدد من الفنانين الكورد والعرب بحضور جماهيري لافت.