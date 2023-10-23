اربيل تحتضن اطلاق "PHANTOM V FLIP 5 G”

اعلنت شركة تكنو، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، قرب إطلاق هاتفها الأول القابل للطي "TECNO PHANTOM V FLIP 5G".

حيث سيتم الكشف عن "PHANTOM V FLIP 5G" في فندق ديفان في آربيل يوم 26 آكتوبر بحضور مجموعة من الشخصيات الإعلامية والمؤثرين ومدونين تقنيين.

فانتوم في فليب 5 جي هو جهاز تم ترشيحه لجوائز التصميم الألمانية عالية المستوى. يجمع هذا الهاتف الذكي بين التكنولوجيا المتقدمة والجمالية العالية. تم تصميمه ليناسب جيبك بشكل مثالي وهذا ما يجعله جهازًا فاخرًا حقيقيًا. ويأتي بلونين:

(الفجر الصافي) Iconic Black

و (أسود أيقوني) Mystic Down