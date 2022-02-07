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ادراج طريق "الحج القديم" بين الكوفة ومكة على لائحة اليونسكو.. صور

Category: منوعـات

Date: 2022-02-07T06:21:55+0000
ادراج طريق "الحج القديم" بين الكوفة ومكة على لائحة اليونسكو.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة العراقية، يوم الاثنين، عن إدراج "درب زبيدة" بين مدينة الكوفة ومكة المكرمة على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أدرجت طريق الحج القديم والمعروف بـ(درب زبيدة) على القائمة التمهيدية للتراث العالمي بعد جهود مكثفة من الفريق المختص في وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وأوضحت أن هذا الملفٌ مشتركٌ مع  المملكة العربية السعودية إذ سجلت كل دولة أربعة مواقع أثرية من كل جانب على خط سير الدرب التاريخي الذي ربط مدينة الكوفة بمكة المكرمة. وذكرت أنَّ المواقع العراقية المدرجة ضمن ملف اللائحة التمهيدية للتراث العالمي اليونسكو هي: محطة أم القرون ومحطة الطلحات، ومحطة شراف، ومحطة العقبة الحدودية، والعمل قائم من كلا الطرفين على إعداد ملف الترشيح.

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