اخراج أكثر من 20 حصاة كبيرة من مثانة سبعيني في بغداد

شفق نيوز/ تمكن فريق طبي عراقي في مستشفى اليرموك التعليمي بالعاصمة بغداد من استخراج أكثر من 20 حصاة كبيرة من مثانة رجل يبلغ من العمر 73 عاماً.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريقا طبيا متخصصا في جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى اليرموك التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد الكرخ برئاسة الدكتور سلام عبد الامير المرسومي أجرى عملية رفع حصى متعددة من مثانة مريض بعمر 73 عاما بعد معاناة طويلة من صعوبة الإدرار والتهاب المجاري البولية المزمن.

وبينت الوزارة أن كافة الفحوصات اللازمة قد اجريت وادخل الى صالة العمليات، وقد أُجريت العملية تحت التخدير النصفي، موضحة أنه تم اخراج اكثر من 20 حصاة من المثانة مع رفع البروستات للمريض مع تمتعه بصحة جيدة بجهود الفريق الطبي والتمريضي والصحي الساند في المستشفى.