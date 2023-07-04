"اختلفت مع شخص في المطار".. مدونة كويتية تتحدث عن منعها دخول بغداد

شفق نيوز/ تحدث المدونة وعارضة الأزياء الكويتية روان بن الحسين، عن تعرضها لموقف في مطار بغداد منعها من دخول العاصمة.

وكتبت روان عبر خاصية "الستوري" في حساباتها على موقع انستغرام للتواصل، "اختلفت مع شخص يشتغل في مطار بغداد، أخذ جوازي من موظف الجوازات وكان يصوره بتلفوني، اخذت تلفونه مسحت صورة جوازي وكسرت تلفونة، المهم اخرتها مادخلوني، 4 ساعات اترجاهم يخلوني ارجع على اول طيارة لديرتي".

وتابعت قائلة "يلا عادي الكويت والعراق واحد.. شكرا على حسن الضيافة ولو كانت 5 دقائق".

وخاطبت جمهورها قائلة "جمهوري العزيز في بغداد اعتذر منكم ماراح اقدر اجتمع فيكم يااحلى واطيب شعب بالدنيا ياكرماء ياحبايب".