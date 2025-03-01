اختلاف ساعات الصيام في رمضان 2025.. دول عربية تصوم 15 ساعة وأخرى 13 فقط

شفق نيوز/ مع حلول شهر رمضان، يختلف عدد ساعات الصيام بين الدول وفقاً لموقعها الجغرافي، حيث تتراوح مدة الصيام هذا العام في الدول العربية بين 15 ساعة كأطول وقت إلى 13 ساعة كأقصرها، بينما تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 20 ساعة، بحسب الحسابات الفلكية.

وتعد مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإيران، من بين الدول التي ستشهد ساعات صيام تزيد على 13 ساعة، مع اختلاف طفيف في الدقائق بين كل دولة وأخرى.

الدول العربية الأقل صياماً في 2025

بحسب التوقعات الفلكية، فإن جزر القمر والصومال ستسجلان أقصر عدد ساعات الصيام بين الدول العربية، حيث سيصوم المسلمون هناك نحو 13 ساعة فقط.

وفي مصر، ستبلغ عدد ساعات الصيام حوالي 13 ساعة و20 دقيقة، حيث يحل أذان المغرب في الساعة 5:54 مساءً، فيما يكون موعد الإمساك 4:34 فجراً، على أن يرفع أذان الفجر في 4:54 صباحاً بتوقيت القاهرة.

أقصر وأطول ساعات الصيام عالمياً

وعلى مستوى العالم، ستسجل تشيلي أقصر ساعات صيام بواقع 12 ساعة و44 دقيقة، تليها نيوزيلندا بـ 12 ساعة و46 دقيقة، بينما ستشهد كينيا، إندونيسيا، ماليزيا، جزر المالديف، بروناي، تشاد، ومالي ساعات صيام تتراوح بين 13 و13.5 ساعة.

أما أطول ساعات الصيام فستكون من نصيب دول شمال أوروبا، حيث سيصوم المسلمون في السويد، النرويج، وفنلندا لمدة تصل إلى 20 ساعة ونصف، وقد تتجاوز 21 ساعة في بعض المناطق.

ويعتمد تحديد ساعات الصيام على الفجر الحقيقي ووقت الغروب، وفقاً لحركة دوران الأرض والشمس، مما يؤدي إلى تباين الفترات الزمنية بين مختلف الدول والمناطق حول العالم.