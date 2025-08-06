اختفاء أكبر بحيرة في إيران

شفق نيوز- متابعة

حذّرت السلطات الإيرانية، يوم الاربعاء، من اقتراب بحيرة أرومية من الجفاف الكامل، بعدما بلغ منسوب مياهها أدنى مستوى مسجل في تاريخها الحديث، في ظل تصاعد المخاوف من كارثة بيئية وإنسانية تهدد مناطق واسعة شمال غربي إيران.

وأعلن نائب رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية أحمد رضا لاهيجان زاده، أن "منسوب المياه في البحيرة وصل إلى مستوى غير قابل للإعلان"، مضيفاً أن "الحجم الحالي لا يتجاوز نصف مليار متر مكعب، مقارنة بنحو ملياري متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي".

وأوضح زاده، أن "ارتفاع منسوب المياه بلغ 1269.74 متراً، بمساحة لا تتعدى 581 كيلومتراً مربعاً"، مؤكدا أن "الجفاف الشديد خلال العامين الأخيرين، إلى جانب التبخر المرتفع وسوء إدارة الموارد، أدّى إلى تدهور كارثي".

ولفت إلى أن "بعض المناطق تعاني حالياً من صعوبات في تأمين مياه الشرب، كما ان الحكومة عقدت جلسة خاصة لمناقشة تمويل مشاريع طارئة، بهدف تفادي كارثة الجفاف الكامل خلال الصيف الجاري".

كما أشار إلى أن "الدراسات التي أُجريت خلال العقد الماضي تناولت سيناريوهات الجفاف الكامل للبحيرة وتبعاته، مثل الهجرة، والأمراض، والعواصف الغبارية، وتدمير سبل العيش، مضيفًا: "إذا تحقق هذا السيناريو، فستكون الأضرار التي تلحق بالبلاد غير قابلة للتصور".

وأوضح نائب رئيس منظمة حماية البيئة في إيران أن "الحكومة الإيرانية عقدت يوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة تخصيص اعتمادات مالية لمشاريع مرتبطة ببحيرة أرومية، وتم الوعد بتنفيذ برامج طارئة خلال العام الهيدرولوجي الحالي لمنع وقوع “كارثة الجفاف الكامل".

وتُعد بحيرة أرومية، التي كانت في السابق أكبر بحيرة داخلية في إيران، رمزاً لتدهور البيئة المائية، إذ عانت خلال العقود الأخيرة من بناء السدود المفرط وتحويل مجاري المياه، ما أدى إلى تراجع مستوياتها بشكل غير مسبوق.