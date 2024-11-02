اختر لونك قبل القراءة.. إليك 8 ألوان تؤثر على علاقاتك وحالتك المزاجية

شفق نيوز/ للألوان المختلفة تأثير عميق على الحالة المزاجية. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يمكن أن يؤدي استخدام قوة علم النفس إلى تحسين الحالة النفسية وتعزيز العلاقات، كما يلي:

1. الأحمر

يرمز اللون الأحمر إلى الحب والعاطفة، كما أنه يجعل الشخص يشعر بالثقة والطموح والاهتمام. ولكنه يمكن يثير أيضًا مشاعر قوية مثل الغضب.

2. الأصفر

إن اللون الأصفر المشرق والمبهج يجعل المرء يشعر بالسعادة والإيجابية. ولكن كثرة استخدامه ربما تجعل المرء يشعر بالتوتر.

3. الأزرق

يرتبط اللون الأزرق بالهدوء والسكينة. فهو يعزز الاسترخاء والثقة، مما يجعله لونًا مثاليًا لخلق الانسجام في العلاقات.

4. الأرجواني

يرتبط اللون الأرجواني بالفخامة والإبداع. إنه يلهم الخيال والروابط العاطفية العميقة.

5. الأسود

يرمز اللون الأسود إلى الغموض والقوة. كما ينقل الأناقة والقوة والشعور بالبعد والاختلاف عن الآخرين.

6. الأبيض

يرتبط اللون الأبيض بالنظافة والسلام. كما يرمز إلى النقاء والبساطة ويساعد في إضفاء الوضوح على الأفكار والانفتاح على العلاقات.

7. الأخضر

يمثل اللون الأخضر النمو والسلام. فهو يجعل المرء يشعر بالهدوء والتوازن والانتعاش.

8. اللون الوردي

إن اللون الوردي لطيف ومغذٍ. يشتهر اللون الوردي بارتباطه غالبًا بمشاعر المودة والرحمة والدفء والعناية.