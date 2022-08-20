اختراق علمي جديد يمهد لإنهاء "أخطر المخاوف الصحية"

شفق نيوز / أعلن باحثون في جامعة "نورث وسترن" الأمريكية، يوم السبت، توصلهم لطريقة يمكن من خلالها القضاء على المواد الكيميائية المسببة للسرطان والموجودة في مستلزمات الحياة اليومية، كأغلفة المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل النسائية.

وقال الباحثون إنهم تمكنوا من "إزالة المواد المعروفة باسم PFAS، عن طريق استخدام الحرارة المنخفضة جنبا إلى جنب مع هيدروكسيد الصوديوم، وتم العثور على PFAS في العديد من المنتجات، مثل المواد اللاصقة، والحاويات الصيدلانية، والأوراق، والدهانات".

وخلال تجربتهم، حدد العلماء في جامعة "نورث وسترن" رابطاً ضعيفاً عبارة عن سلسلة من ذرات الأوكسجين في نهاية روابط الكربون والفلور، والتي كانت في الأساس بوابة لفصل المواد الضارة الخطيرة.

ولأن المستهلكين أصبحوا أكثر وعيا اليوم، ظهرت منتجات بديلة في السوق خالية من PFAS مثل تلك المستخدمة في عبوات مياه الشرب.

ولطالما ارتبط التعرض طويل الأمد لـ PFAS بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لكن يستمر البحث في مقدار التعرض الذي يمكن أن يؤدي في الواقع إلى أخطر المخاوف الصحية.

ولا يمكن لجسم الإنسان التخلص من تلك المواد، بسبب احتوائها على روابط كربونية قوية، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.