اختتام فعاليات مهرجان "سينما ضد الإرهاب" في أربيل (صور)

شفق نيوز/ اختتمت فعاليات مهرجان "سينما ضد الإرهاب" في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، والذي شارك فيه ٤٠ فيلما تناولت قضية الإرهاب وانعكاساته.

وقال مدير المهرجان اياد جبار في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز إن "المهرجان مثل انطلاقة جديد للسينما الكوردية نحو العالمية لأسباب عديدة اهمها حجم المحتوى الذي بدات السينما الكوردية في تناوله وعرضه".

واضاف جبار أن "جائزة أفضل سيناريو حصده فيلم (IDO)، فيما حصد هردي حسين علي جائزة أفضل مخرج وكذلك جائزة أفضل فليم روائي، وكذلك حصد المخرج السوري المنهد كلثوم جائزة لجنة التحكيم، وتم تكريم إدارة المهرجان لفيلم رمز الأمان".

هذا ويذكر أن المهرجان استمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ٤٠ فلم تناول قضية الإرهاب وانعكاساته.