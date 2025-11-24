اختبار أول طائرة ركاب مسيّرة برحلة في الشرق الأوسط

شفق نيوز- الدوحة

أنجزت طائرة مسيرة صينية لنقل الركاب أول رحلة تجريبية بالشرق الأوسط من ميناء الدوحة إلى قرية كتارا الثقافية في قطر.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن شركات صينية تعمل في قطاع الطائرات المسيرة تسارع من خططها في الشرق الأوسط، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في المنطقة أي الطيران المدني على ارتفاعات قصيرة لتنقل الأفراد والبضائع.

وأُجريت الرحلة التجريبية بطائرة من طراز "إي إتش 216-إس"، التي طورتها شركة "إيهانغ" الصينية الرائدة في مجال المركبات الكهربائية العمودية المسيَرة.

وانطلقت الطائرة من ميناء الدوحة وحلّقت وفق مسار مخطّط لتصل إلى قرية كتارا الثقافية في غضون 8 دقائق فقط، بينما تستغرق الرحلة ذاتها عبر الطرق البرية نحو 30 دقيقة.

ويرى تشو كه لي، العميد المؤسس لمعهد الصين للاقتصاد الجديد، أن "دول الشرق الأوسط تبدي اهتمامًا متزايدًا بالتكنولوجيا المتقدمة"، مشيرًا إلى أن "العديد منها جعلت من الابتكار العلمي والتكنولوجي ركيزة أساسية في رؤاها التنموية، مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية نحن الإمارات 2031".

وأضاف أن "الخصائص الجغرافية للمنطقة بما في ذلك اتساع المساحات، وقلة الكثافة السكانية، والمسافات الطويلة بين المدن تشكل بيئة مثالية لتطبيق حلول التنقّل الجوي على ارتفاعات منخفضة، خصوصًا مع الدعم المالي القوي الذي توفره اقتصادات بعض الدول لتطوير هذا القطاع الناشئ".

وأكّد وزير المواصلات القطري، الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، أن هذه الرحلة تمثّل "علامة فارقة في مسيرة قطر نحو اعتماد حلول النقل الذكية والمستدامة، وتشكل خطوة متقدمة نحو مستقبل يرتكز على التكنولوجيا الصديقة للبيئة".

من جهتها، قالت شيانغ جينغ، مسؤولة في شركة "إيهانغ": "تشكل هذه الرحلة أول تشغيل تجريبي لطائراتنا المُسيَّرة لنقل الركاب في وسط مدينة بالشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن "الشركة ستواصل التعاون مع شركائها في المنطقة وبقية العالم لبناء نظام بيئي متكامل للنقل الجوي يكون أكثر أمانًا، ذكاءً، كفاءةً، واستدامةً".