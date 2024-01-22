اختبار ميزة نقل الملفات بين المستخدمين على "واتساب" دون رقم الهاتف

شفق نيوز/ تختبر خدمة "واتساب" للتراسل الفوري ميزة جديدة، عبر نظام "أندرويد"، تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع الأشخاص المحيطين بهم، دون حاجة إلى تبادل رقم الهاتف.

وبحسب موقع WABetaInfo، فإن ميزة People Nearby الجديدة تتوفر في الإصدار التجريبي لتطبيق "واتساب" على أندرويد، رقم 2.24.2.20، وستتيح تبادل الملفات مع الأشخاص في محيط المستخدم مع الحفاظ على رقم الهاتف مخفياً خلال استخدامها مع أشخاص غير موجودين في سجل الهاتف.

وتعمل الميزة عندما يقوم المرسل والمستقبل بفتح التبويب الجديد People Nearby، ومن ثم يقدم المستخدم طلب إرسال ملفات، ويتعين على المستقبل في تلك اللحظة، أن يقوم بهز هاتفه، كي يسمح بظهور طلب الإرسال من جانب المرسل، ويقوم بقبوله، فتبدأ العملية.

ومن المتوقع أن تسمح الميزة الجديدة بتبادل الملفات بطريقة آمنة ومشفرة كلياً End-to-End Encryption.

ويعد إخفاء رقم هاتف المستخدم، سواءً كان المرسل أو المستقبل، أحد الإيجابيات الرئيسية للميزة الجديدة، لأنها ستتيح للمستخدم إرسال أو استقبال ملفات مع أشخاص لا تربطه بهم أي علاقات شخصية أو مهنية.

وأشار التقرير إلى أن الميزة ستكون متاحة لدى المشتركين على برنامج اختبار المزايا التجريبية WhatsApp Beta Program. ولم يوضح التقرير جدولاً زمنياً متوقعاً لوصول الميزة لعموم مستخدمي خدمة التراسل الفوري.

رفع الحد الأقصى لحجم الملفات

يذكر أن "واتساب"، رفعت أخيراً، الحد الأقصى لسعة الملفات المتاح مشاركتها بين المستخدمين داخل المحادثات، سواء الشخصية أو الجماعية، من 25 ميجابايت إلى 2 جيجابايت، في محاولة لمجاراة مزايا تبادل الملفات المتوفرة على منصة "تيليجرام" المنافسة.

وأعلنت واتساب قبل أسبوعين عن اختبار ميزات لتحسين تجربة المستخدم على هواتف آيفون، والتي تتضمن إمكانية إنشاء ملصقات خاصة بالمستخدمين، واختيار لون واجهة التطبيق من بين خمسة ألوان مختلفة، وهي الأخضر والأزرق والأبيض والزهري والبنفسجي.

وعند اختيار لون معين، تتغير بعض عناصر واجهة استخدام التطبيق، مثل عدد الرسائل غير المقروءة داخل محادثات ما، إلى جانب الدائرة المحيطة بصور الأصدقاء، والتي تظهر عند نشر تحديثات لحالات Status، وكذلك ألوان التبويبات السفلى في واجهة التطبيق الرئيسية.