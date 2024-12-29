اختبار "خاصية" طال انتظارها على انستغرام

‎شفق نيوز/ أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، اختبار طريقة لرؤية مشاركات الأصدقاء التي قد تكون فاتت على المستخدم ولم يتمكن من رؤيتها حين بثها لأول مرة.

‎وبدأت إنستغرام عرض "أبرز القصص"، التي نشرها المتابعون المشتركون للمستخدم في أسفل قسم "القصص" (ستوريز)، وهي المساحة الموجودة أعلى قائمة عرض المشاركات، التي يرى فيها المستخدم قصص الأصدقاء.

‎ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم ميتا القول: "نحن نعمل دائما على إيجاد طرق جديدة لمساعدة المستخدمين على التواصل في قسم القصص، ونختبر خاصية عرض الأحداث البارزة الأخيرة في نهاية القائمة مع مجموعة صغيرة من الأشخاص".

‎وقد رصد خبير منصات التواصل الاجتماعي أحمد غانم وجود هذه الخاصية لأول مرة.

‎ومع ازدحام منصة إنستغرام بالمحتويات الجديدة مثل الريلز والمشاركات الإعلانية مدفوعة الثمن، من السهل أن يفوت على المستخدم تحديثات من الأشخاص الذين يتابعهم بالفعل.

‎وأحدث التجارب التي تقوم بها شبكة التواصل الاجتماعي تشمل طريقة لضمان ألا يفوت المستخدم المحتوى الأصلي، الذي ينشره أصدقاؤه أو أفراد عائلته.

‎وأشارت ميتا إلى أنه سيكون في مقدور المستخدمين رؤية القصص البارزة، التي لم يرونها منذ أسبوع مضى.

‎ولن يرى المستخدم إلا القصص البارزة التي لم يتمكن من رؤيتها من قبل عندما يتصفح كل القصص الحالية في قسم القصص.

‎وهذا يعني أنه إذا كان يتابع مجموعة من الأشخاص ولا يصل دائمًا إلى نهاية شريط القصص، فقد لا يرى أبرز القصص.