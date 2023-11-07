اختبار جديد.. "واتساب" يشترط البريد الإلكتروني لتأكيد الهوية

شفق نيوز/ يختبر تطبيق "واتساب" ميزة جديدة لتأكيد هوية المستخدمين عبر إرسال الرمز الكودي المتغير (OTP)، عبر البريد الإلكتروني، عند فتح الحسابات الشخصية من أجهزة جديدة لأول مرة، بحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo.

وأوضح التقرير أن الخاصية الجديدة قيد الاختبار حالياً، ولفت إلى أنها ستكون المرة الأولى التي يتيح فيها "واتساب" طريقة لتأكيد الهوية بخلاف استقبال الكود عبر رسالة نصية على رقم هاتف المستخدم.

والميزة الجديدة متوفرة لعدد محدود من المشتركين في برنامج المزايا التجريبية لواتساب Whatsapp Beta Program.

وتستهدف الميزة الجديدة تسهيل تأمين حسابات المستخدمين، واسترجاعها بسهولة إذا اضطروا لتغيير أرقام هواتفهم، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن "هذا الخيار سيكون مفيداً للغاية، في ظل انتشار هجمات سرقة شرائح أرقام الهواتف SIM Swapping، التي تتيح للمحتال سحب رقم هاتف المستخدم إلى شريحة اتصالات جديدة، قبل أن يتمكن من الوصول إلى جميع حساباته الإلكترونية وتغيير كلمات مرورها وطرق تأمينها، عبر طلب إعادة تعيين كلمات المرور من خلال استقبال أكواد تأكيد الهوية على رقم هاتف الضحية من خلال الشريحة الجديدة.