اختبار بسيط بالأظافر قد يكشف سرطان الرئة مبكراً

كشفت مؤسسة روي كاسل لسرطان الرئة، عن اختبار قد يساعد في الكشف عن سرطان الرئة في مراحله المبكرة.

ووفقاً للمؤسسة، فإن الاختبار يتضمن وضع أظافر اليدين اليمنى واليسرى معا والضغط عليهما، حيث عادة تتشكل بينهما فجوة، التي قد يشير غيابها إلى زيادة سماكة السلاميات الأخيرة للأصابع.

وهذا العرض، يلاحظ لدى 35 بالمائة من مرضى سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، ولدى 4 بالمئة من مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

وأضافت: "وبالطبع لا تعتبر النتيجة الإيجابية لهذا الاختبار مؤشرا قاطعا على الإصابة بالورم الخبيث، بيد أن الخبراء ينصحون بضرورة استشارة الطبيب في حال تغير شكل الأصابع".

وتابعت المؤسسة: "بالإضافة إلى هذا التشوه، الذي يسمى تعجر الأصابع أو أصابع أبقراط، يتميز سرطان الرئة أيضا بالسعال المستمر، وضيق التنفس، والتعب، وفقدان الوزن، والألم عند التنفس والسعال".