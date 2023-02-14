احصائية جديدة: أكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الإجتماعي في العراق

شفق نيوز/ أوضح مركز الإعلام الرقمي DMC أن هنالك تفاوت واضح في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) في العراق للمنصات المختلفة في أحدث احصائية لهذا العام صدرت مساء أمس الإثنين 13 شباط 2023، لافتا الى الاعلان، لاول مرة في احصائية، عن عدد مستخدمي منصتي تيك توك ويوتيوب في العراق.

وبيّن المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان عدد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي خلال هذا العام بلغ 25.53 مليون مستخدم طبقا لآخر احصائية لمؤسستي "وي آر سوشيال" We are social و"ميلت ووتر" Meltwater المتخصصتين في هذا المجال.

وأشار المركز إلى ان عدد مستخدمي المنصات قد تباين في الزيادة والنقصان بالنسبة للمنصات، وكما يلي:

فيسبوك:

17.95 مليون مستخدم على منصة فيسبوك بنقصان 900 ألف مستخدم عن إحصائية العام الماضي.

انستجرام:

14 مليون مستخدم نشط على منصة انستجرام، بنقصان مليون ونصف مستخدم عن إحصائية العام الماضي.

ماسنجر فيسبوك:

15.10 مليون مستخدم على تطبيق فيسبوك ماسنجر، بنقصان حوالي مليون و 100 الف عن إحصائية العام الماضي.

سناب شات:

16.10 مليون مستخدم على منصة سناب شات، بزيادة 2.3 مليون عن العام.

تويتر:

2.50 مليون مستخدم لمنصة تويتر، بزيادة 600 ألف مستخدم عن العام الماضي.

لينكدان:

1.70 مليون مستخدم لشبكة لينكدان، بزيادة قدرها 300 ألف مستخدم عن العام الماضي.

تيك توك:

23.88 مليون مستخدم نشط على تيك توك.

يوتيوب:

24.30 مليون مستخدم نشط لمنصة يوتيوب.

وأكد المركز أن هنالك زيادة حاصلة في أعداد مستخدمي بعض المنصات، خصوصا سناب شات وتويتر ولينكدن، أما منصتي فيسبوك وانستجرام وتطبيق فيسبوك ماسنجر حيث فقدت هذه المنصات أكثر من 3 مليون ونصف مستخدم مقارنة إحصائية العام الماضي.

يُذكر ان مركز الإعلام الرقمي DMC هو مركز مستقل متخصص برصد وتحليل ظواهر العالم الرقمي ومنصاته المختلفة فضلا عن استشراف تحولات هذا العالم وتتبع اخباره.