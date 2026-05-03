احذر.. سبب غير متوقع لسرطان البنكرياس

شفق نيوز- لندن

أظهرت دراسة طبية حديثة أن ارتفاع مستويات بعض المعادن في الجسم يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ووفقاً لموقع " لينتا.رو"، فقد حلل القائمون على الدراسة بيانات ما يقرب من 192 ألف شخص، جمعت في قاعدة بيانات UK Biobank البريطانية، مع فترة متابعة تقارب 13 عاما، وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات اليود والسيلينيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل العمر ونمط الحياة.

في المقابل، أظهرت معادن أخرى تأثيرا وقائيا ضد أمراض البنكرياس، حيث ارتبطت المستويات المرتفعة من المغنيسيوم والنحاس والمنغنيز في الجسم، بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد، كما لوحظ وجود علاقة غير خطية للمنغنيز، حيث كان التأثير الوقائي الأكبر له في نطاق تركيز معين.

ويشير الباحثون إلى أن تأثيرات المعادن على المرض تختلف باختلاف الجنس والعوامل السلوكية، فقد كان الارتباط بين اليود والسيلينيوم وخطر الإصابة بالسرطان أقوى لدى النساء وكبار السن والمدخنين، ما يسلط الضوء على دور توازن المغذيات الدقيقة كعامل محتمل مرتبط بصحة البنكرياس.

ويحذّر خبراء الصحة من أن التدخين وتناول الأطعمة الدسمة والأطعمة الغنية بالسكريات، والأطعمة الجاهزة الغنية بالمواد الحافظة، كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.