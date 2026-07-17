احذر الإفراط بها.. الطماطم قد تفاقم هذه الأمراض

شفق نيوز- متابعة

اكد أنطون بولياكوف، اختصاصي الغدد الصماء وخبير التغذية، أن الطماطم، على الرغم من قيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية، قد لا تكون مناسبة للجميع، إذ يمكن أن تتسبب في مضاعفات صحية لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية معينة.

وقال بولياكوف: "للطماطم تأثير محفز لإفراز الصفراء، لذلك قد تؤدي إلى تفاقم أعراض حصى المرارة. كما أنها قد ترفع مستوى حمض اليوريك في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس."

وأضاف أن الإفراط في تناول الطماطم قد يؤدي أيضا إلى تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي.

ويوصي الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة بتجنب تناول الطماطم، موضحا: "تؤدي الأحماض العضوية الموجودة في الطماطم إلى تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. وفي حالات التهاب المعدة، ولا سيما عند الإصابة بقرحة معدية نشطة، قد تتفاقم الحالة بصورة ملحوظة.

وتابع: "لذلك، يُنصح المصابون بالتهاب المعدة، أو قرحة المعدة، أو حصى المرارة، أو النقرس، أو غيرها من أمراض الجهاز الهضمي في مراحل تفاقمها، بتجنب تناول الطماطم".