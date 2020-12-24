احذروا.. هدايا رأس السنة تهدد حياتك

شفق نيوز / اقتربت 2020 على النهاية، وبدأت استعدادات الاحتفال بليلة رأس السنة، إذ يعتاد كثير من الناس على تبادل الهدايا والتهاني بتلك المناسبة، لكن نداءات طبية عديدة خرجت، لتحذر من تلك الطقوس، في ظل وباء كورونا، إذ من المحتمل أن تحمل تلك الهدايا الفيروس المستجد، الذي تشير الأبحاث إلى أنه يعيش على أسطح الورق المقوى لمدة 24 ساعة.

وقالت أولجا نيناستينا، الطبيبة الروسية المتخصصة في الوبائيات، لوكالة «نوفوستي» الروسية، إن فيروس كورونا يمكن أن يعيش أيضا، على سطح مادتي البلاستيك والفولاذ غير القابلين للتآكل، مدة تصل إلى 3 أيام.ونبهت الطبيبة الروسية، بضرورة أن تتم عملية تغليف الهدايا بالقفازات والكمامات الواقية، كما أكدت أن كورونا يمكن أن يعيش على الأوراق النقدية أيضا، فكل فيروس عمليا يمكن أن يحتوي على كائنات مجهرية، قد تسبب ظهور عدوى «كوفيد 19».

وقال الدكتور فلاديسلاف جيمتشوجوف طبيب المناعة، إن هدايا رأس السنة، يجب أن يتم تطهيرها بمحلول معقم أو أي مادة معقمة أخرى، أما الفواكه والخضروات فيجب غسلها جيدا قبل تناولها.

ووفقا لدراسة أعدتها هيئة البحوث الأسترالية، ونشرتها صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية، كشفت أنّ فيروس كورونا يمكن أن يبقى لمدة تصل إلى 28 يومًا على الأسطح.