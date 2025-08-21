احتيال يطيح بملايين إليسا والمتهم يهرب من مطار بيروت

شفق نيوز- بيروت

كشفت مصادر لبنانية، عن وقوع الفنانة إليسا ضحية عملية نصب بقيمة 2.7 مليون دولار، في الوقت الذي تفيد المصادر بأن المتهم فرّ إلى خارج لبنان.

وذكر الصحفي هادي الأمين تفاصيل الواقعة في تدوينة عبر منصة "إكس" جاء فيها: "مطلوب بملف احتيال بدعوى من الفنانة إليسا غادر مطار بيروت وهو بحقه بلاغ بحث وتحر ساري المفعول. يعني في ملعوب بالأمن العام عالمطار طالما معمم البلاغ عند الأجهزة الباقية!".

وأضاف في تدوينة لاحقة: "علي صبحي قاسم حمود من جويا المطلوب بدعو احتيال من الفنانة اليسا وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال".

وأضاف الأمين أن المذكور "فرّ عبر مطار بيروت أول من أمس علماً أن عليه بلاغ بحث صادر تاريخ 23.7.25 لـ 10 أيام وجدد 3 مرات بإشارة قضائية ولا يزال ساري المفعول".

وتابع: "يا منشال البلاغ بالامن العام يا مش مبعوت من الامن الداخلي. علما ان علي حمود لديه روايتين للموضوع والروايتين غير منطقيين. هيدا الموضوع بدو تحقيق جدي ويتحاسب من تآمر مع حمود لهروبه خصوصاً انو في حكي عن دفع عشرات ألوف الدولارات والله أعلم".

وفي أول رسمي على القضية، قالت مديرية الأمن العام في بيان لها: "يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن اللبناني المذكور غادر فعلاً لبنان عبر المطار إلا أن البلاغ المذكور لم يكن موجوداً على شاشة الاستعلام".

وأضافت: "لذلك كلفت المديرية لجنة ضباط للتدقيق بالقضية وتبيان سبب عدم وجود البلاغ المذكور على شاشة الاستعلام. وباشرت اللجنة عملها وتم توقيف على ذمة التحقيق جميع العسكريين المولجين باستلام التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدودية".

وتابع البيان: "قضت الضرورة التوسع بالتحقيق بهدف جلاء الملابسات ووقائع الموضوع وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام القضاء المختص".

وختم البيان بالقول: "تؤكد المديرية حرصها التام على الشفافية ومتابعة القضية حتى كشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة".