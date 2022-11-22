احتفاء بالفوز "التاريخي على الأرجنتين.. السعودية تعطل الدوام الرسمي غداً

شفق نيوز/ قرر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي للموظفين والطلبة ليوم غد، احتفاء بفوز منتخب بلاده "التاريخي" على الارجنتين في مونديال قطر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك السعودي "وجّه بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".

وفاز المنتخب السعودي اليوم بنتيجة 2-1 على نظيره الارجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي الحائز على جائزة أفضل لاعب لكرة القدم لسبع مرات، وهو فوز لم يكن متوقعاً من قبل جانب كبير من المحللين والجماهير الرياضية.