اتهامات لـ"ميتا" باستخدام صور مراهقات في حملة ترويجية "دون إذن"

شفق نيوز- متابعة

رصد تقرير صحفي بريطاني استخدام شركة "ميتا" الأمريكية لصور فتيات صغيرات بملابس المدرسة، بهدف الترويج لمنصة "ثريدز" في خطوة أثارت غضب وصدمة أولياء أمور الفتيات اللاتي ظهرن في الصور الترويجية.

واتهم تقرير صحيفة "الغارديان" شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، باستغلال صور "العودة للمدرسة" التي نشرتها أمهات وآباء لبناتهن على حسابات "انستغرام"، لأهداف ترويجية.

ووفقاً للتقرير، فقد لاحظ رجل (37 عاماً) ظهور إعلانات ترويجية لمنصة "ثريدز" التي تنافس بها "ميتا"، منصة "إكس"، تظهر فيها مراهقات بملابس المدرسة، دون إخفاء وجوه وأسماء معظمهن.

ووفقاً للتقرير فإن معظم الفتيات لم يتجاوزن 13 عاماً، ونقلت الصحيفة عن الرجل قوله إن هذه الصور الترويجية "استفزازية وتحمل قدراً كبيراً من الاستغلال بحق الفتيات وعائلاتهن".

وأضاف الرجل الثلاثيني في تصريحات نقلتها مجلة "شبيغل" الألمانية: "كأب أجد أنه من غير المناسب إطلاقاً أن تعيد ميتا استخدام هذه الصور في حملات ترويجية تستهدف بالغين".

الصادم في القصة أن "ميتا" استخدمت صور الطالبات بعد أن نشرها آباء وأمهات في حسابات شخصية على "انستغرام".

وأكدت إحدى الأمهات لـ"الغارديان" أنها نشرت هذه الصور على حسابها المغلق على انستغرام دون أن تعلم أن إعدادات "ميتا" تسمح بإعادة النشر بهذه الطريقة.

وقالت أم ثانية، إنها نشرت إحدى الصور على حساب مفتوح على انستغرام لتظهر هذه الصور لاحقاً كـ"ثريدز مقترح" لمستخدمين آخرين لمنصة "انستغرام".

من جهتها ردت "ميتا" على التقرير بأن الصور لا تتعارض مع معاييرها لاستخدام الصور، مضيفة أن "ميتا توصي مستخدميها باستخدام منصة ثريدز باستخدام صور منشورة تتوافق مع معاييرها".