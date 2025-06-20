اتحاد الأدباء ينتخب عارف الساعدي رئيساً وعمر السراي أميناً عاماً

شفق نيوز/ أسفر اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، يوم الجمعة، عن فوز الشاعر عارف الساعدي برئاسة الاتحاد والشاعر عمر السراي أميناً عاماً.

وأوضح الشاعر عمر السراي لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام للأدباء والكتاب الذي تم هذا اليوم، أعلن رسمياً فوز الشاعر عارف الساعدي برئاسة الاتحاد، وعمر السراي أميناً عاماً للاتحاد، والناقد علي حسن الفواز نائباً للأمين العام".

وأشار السراي إلى أن "مهام أعضاء المجلس المركزي، توزعت على آوات حسن أمين نائباً للأمين العام لشؤون الثقافة الكوردية، وإبراهيم قوريالي نائباً للأمين العام لشؤون الثقافة التركمانية، وروند بولص نائباً للأمين العام لشؤون الثقافة السريانية، والشاعر منذر عبد الحر أميناً للشؤون الثقافية".

وتابع "كما أصبح جمال الهاشمي أميناً للشؤون الإدارية والمالية، وغنام محمد خضر أميناً للعلاقات العربية، وجاسم محمد جسّام أميناً للعلاقات الداخلية، والشاعر جبار الكواز أميناً للعلاقات الدولية، وحسن البحار أميناً للمتابعة".

وأكد السراي، أن "الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق سيواصل فعالياته الثقافية والأدبية ويتواصل مع جميع الأدباء العراقيين والعرب".