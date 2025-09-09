اتحاد الكتّاب العرب السوري يشارك بمعرض بغداد الدولي

شفق نيوز- دمشق

أعلن اتحاد الكتّاب العرب في سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، عن مشاركته في معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته السادسة والعشرين، الذي يُقام في العاصمة العراقية خلال الفترة من 10 حتى 21 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه المشاركة تأتي بعد انقطاعٍ طويل عن المشاركات الخارجية وتعزيزاً للحضور الأدبي السوري في المحافل العربية.

وأكد أن هذه المشاركة ستسهم بفتح آفاق جديدة للتواصل مع القرّاء والمبدعين العرب، إلى جانب عرض أحدث الإصدارات والنتاجات الفكرية والأدبية.

وتنطلق الدورة السادسة والعشرين لمعرض بغداد الدولي للكتاب يوم غد الأربعاء وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.