"ابن الباشا".. مسلسل عراقي يواجه اتهامات بـ"سرقة" القصة من عمل إيراني

شفق نيوز/ يواجه المسلسل العراقي "ابن الباشا"، الذي يًعرض حالياً، لانتقادات واتهامات بسرقة القصة من مسلسل إيراني يحمل اسم "ابن السيد".

واتهم مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، صنّاع المسلسل العراقي، بتقديم عمل درامي مطابق للنسخة الإيرانية، دون أي تغيير، قبل أن تدعم وسائل إعلام عديدة تلك الاتهامات.

و"ابن الباشا" هو النسخة العراقية من المسلسل الإيراني، "ابن السيد"، وهو من تأليف الكاتب الإيراني حامد عنقا.

ويظهر اسم المؤلف الإيراني بشكل علني في النسختين، الإيرانية والعراقية، فيما تكفل بتحويل النص الإيراني إلى سيناريو درامي عربي، العراقي يقظان الجريان.

ومسلسل "ابن الباشا"، عمل اجتماعي يتناول صراعاً بين قوى الخير والشر، وتشابك المصالح، وتصادم المبادئ، وسطوة النفوذ، والفساد، في إطار درامي يمزج بين التشويق والإثارة.

ويشارك في بطولة "ابن الباشا"، كل من: بكر خالد، سيف الشريف، هند نزار، أنعام الربيعي، سامان العزاوي، وآخرون، وهو من إخراج جوليان معلوف.

وعُرضت النسخة الإيرانية العام 2020، وحقق المسلسل نجاحاً لافتاً في إيران، ما دفع القائمين على النسخة العراقية منه لاستثمار ذلك النجاح في "ابن الباشا".