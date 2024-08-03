ابنة غيتس تدعم زوجها المصري بعد انسحابه من أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أعلنت ابنة الملياردير الأميركي، بيل غيتس، دعمها لزوجها المصري بعد انسحابه من أولمبياد باريس في رياضة الفروسية.

‎وكان نائل نصار، قد أعلن انسحابه من الأولمبياد، بسبب إصابة لحقت بحصانه، وفق ما كشف في تغريدة على حسابه على "إنستغرام".

‎وأعادت جينفر غيتس نشر تغريدة زوجها وعلقت قائلة إن رفاهية الحصان تأتي دائما في المقام الأول، معربة عن خيبة أملها من عدم قدرة زوجها على المنافسة وأنها "فخورة به".

‎وكشف نصار في تغريدته أن حصانه كورونادو تعرض لإصابة خفيفة أجبرته على إنهاء رحلته الأولمبية.

‎ووصف نصار الانتكاسة بأنها "مؤلمة" وأوضح أن القرار اتخذ "بعد مناقشات مستفيضة مع الفريق البيطري والاتحاد المصري" أسفرت عن اتفاق جميع الأطراف "على أنه من واجبنا إعطاء الأولوية لصحة كورونادو وتعافيه على المدى الطويل".

‎ووفقا للوائح التي تحرم الفارس من استبدال الجواد الخاص به عقب الكشف الطبي الأول، "مما لا يترك لنا أي خيار سوى الانسحاب بالكامل" بحسب ما كتب نصار.

وكان نصار هو ممثل مصر الوحيد في منافسات الفروسية في أولمبياد باريس، وهي المشاركة التي أثارت جدلاً واسعاً في الإعلام المصري بسبب سفر الفارس إلى باريس برفقة 10 مرافقين من بينهم زوجته جينيفر، ابنة الملياردير الأميركي الشهير بيل غيتس.

‎وشارك نصار (33 عاما) في أولمبياد طوكيو وحقق المركز 24، وهو حاصل على شهادة في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأميركية.