ابتلع هاتفاً.. فريق طبي مصري ينقذ حياة مواطن من موت محقق (صور)

شفق نيوز- القاهرة

نجح فريق طبي في مصر، بإنقاذ حياة مريض وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى الغردقة العام، وهو يعاني من آلام حادة في البطن وإعياء شديد وقيء مستمر، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الطاقم الطبي.

وبعد إجراء الفحوصات الشاملة، بما في ذلك الأشعة المقطعية والتحاليل الطبية، تبيّن وجود جسم غريب يسد فتحة البواب في المعدة، اتضح لاحقاً أنه هاتف محمول صغير الحجم، ما شكل خطراً كبيراً على حياة المريض.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الهاتف بنجاح دون التسبب بأي مضاعفات صحية خطيرة، في عملية وصفت بأنها "استثنائية ونادرة".

وتماثل المريض للشفاء سريعاً، حيث استعاد وعيه في قسم الإفاقة، وتبيّن أن حالته الصحية مستقرة. ويخضع حالياً للملاحظة الطبية، وسط إشادة من إدارة المستشفى بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي في التعامل مع هذه الحالة النادرة.