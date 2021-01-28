ابتكار نظارات ذكية تعالج قصر النظر خلال ساعة ونصف يوميا

شفق نيوز /طورت شركة يابانية نظارات ذكية يمكنها أن تعالج قصر النظر عند ارتدائها يوميا لمدة تصل لساعة ونصف.

ومرض قصر النظر هو عبارة عن رؤية الأشياء القريبة بوضوح ورؤية الأشياء البعيدة بشكل ضبابي.

وهناك ثلاثة إجراءات علاجية متاحة لحالة قصر النظر، وهي ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة أو الخضوع للجراحة الإنكسارية التي تقلل من ارتداء النظارات والعدسات الطبية عبر استخدام أشعة الليزر لإعادة تشكيل القرنية.

وصرحت شركة Kubota Pharmaceutical Holdings اليابانية، أنها طورت نظارات ذكية تستطيع معالجة قصر النظر دون أي تدخل جراحي أو الحاجة لارتداء نظارات وعدسات طبية طوال الوقت، فهي تعالج قصر النظر من خلال تصحيح انكسار الأشعة على العين المُسببة لقصر النظر.

وقالت الشركة، إن ارتداء النظارة الجديدة لمدة تتراوح ما بين 60- 90 دقيقة مرة واحدة يوميا، يمكنه أن يصحح مشكلة قصر النظر.

وأطلقت الشركة على النظارة اسم Kubota Glasses، وهي ما زالت قيد التجارب لمعرفة المدة التي يستمر فيها تأثير النظارة على علاج المشكلة بعد أن يقوم الشخص بارتدائها، وما هي المدة المحددة التي يلتزم بها الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بارتداء النظارة حتى يتخلصوا من قصر النظر نهائيا.

وأكدت الشركة اليابانية، خلال بيان صحفي، أن النظارات تعتمد على تقنية micro-LEDS والتكنولوجيا النانوية، لعرض صور واقعية على المجال البصري الخارجي؛ وذلك بهدف تحفيز شبكية العين.