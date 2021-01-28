سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ابتكار نظارات ذكية تعالج قصر النظر خلال ساعة ونصف يوميا

Category: منوعـات

Date: 2021-01-28T15:49:50+0000
ابتكار نظارات ذكية تعالج قصر النظر خلال ساعة ونصف يوميا

شفق نيوز /طورت شركة يابانية نظارات ذكية يمكنها أن تعالج قصر النظر عند ارتدائها يوميا لمدة تصل لساعة ونصف.

ومرض قصر النظر هو عبارة عن رؤية الأشياء القريبة بوضوح ورؤية الأشياء البعيدة بشكل ضبابي.

وهناك ثلاثة إجراءات علاجية متاحة لحالة قصر النظر، وهي ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة أو الخضوع للجراحة الإنكسارية التي تقلل من ارتداء النظارات والعدسات الطبية عبر استخدام أشعة الليزر لإعادة تشكيل القرنية.

وصرحت شركة Kubota Pharmaceutical Holdings اليابانية، أنها طورت نظارات ذكية تستطيع معالجة قصر النظر دون أي تدخل جراحي أو الحاجة لارتداء نظارات وعدسات طبية طوال الوقت، فهي تعالج قصر النظر من خلال تصحيح انكسار الأشعة على العين المُسببة لقصر النظر.

وقالت الشركة، إن ارتداء النظارة الجديدة لمدة تتراوح ما بين 60- 90 دقيقة مرة واحدة يوميا، يمكنه أن يصحح مشكلة قصر النظر.

وأطلقت الشركة على النظارة اسم Kubota Glasses، وهي ما زالت قيد التجارب لمعرفة المدة التي يستمر فيها تأثير النظارة على علاج المشكلة بعد أن يقوم الشخص بارتدائها، وما هي المدة المحددة التي يلتزم بها الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بارتداء النظارة حتى يتخلصوا من قصر النظر نهائيا.

وأكدت الشركة اليابانية، خلال بيان صحفي، أن النظارات تعتمد على تقنية micro-LEDS والتكنولوجيا النانوية، لعرض صور واقعية على المجال البصري الخارجي؛ وذلك بهدف تحفيز شبكية العين.

related

العالم يحتفي بعيد ميلاد "ووكمان" الأربعين

Date: 2019-07-01 20:26:42
العالم يحتفي بعيد ميلاد "ووكمان" الأربعين

طلب غريب قبل إعدامه.. هذا ما يريده سفاح تويتر

Date: 2020-12-19 18:33:02
طلب غريب قبل إعدامه.. هذا ما يريده سفاح تويتر

اليابان تنفرد بتصنيع أول أقمار صناعية من الخشب

Date: 2020-12-29 13:55:21
اليابان تنفرد بتصنيع أول أقمار صناعية من الخشب

علماء يكتشفون سر تحديد جنس الجنين في السائل المنوي لأول مرة

Date: 2019-08-14 21:57:37
علماء يكتشفون سر تحديد جنس الجنين في السائل المنوي لأول مرة

عرض أسرع سيارة كهربائية في العالم للبيع بهذا السعر!

Date: 2021-01-02 19:36:04
عرض أسرع سيارة كهربائية في العالم للبيع بهذا السعر!

غرائب اليابان.. حمامات شفافة بـ"زجاج ذكي" في حدائق عامة

Date: 2020-08-18 14:22:40
غرائب اليابان.. حمامات شفافة بـ"زجاج ذكي" في حدائق عامة

الحلم يتحقق.. دراجة طائرة في اليابان

Date: 2020-08-28 15:09:00
الحلم يتحقق.. دراجة طائرة في اليابان

تاكيوتشي.. رابع نجمة يابانية "تنتحر" خلال شهر

Date: 2020-09-28 14:35:28
تاكيوتشي.. رابع نجمة يابانية "تنتحر" خلال شهر