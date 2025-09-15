ابتكار مركب عضوي يعيق نمو الخلايا السرطانية

شفق نيوز- موسكو

نجح علماء جامعة تومسك التكنولوجية الروسية، في تخليق مركب عضوي جديد قائم على مادة البنزوكسازول، يتميز بقدرته على التوهج ويظهر فعالية في إعاقة نمو وتكاثر الخلايا السرطانية.

ويمهد هذا الابتكار "الطريق لتطوير أدوات جزيئية لتشخيص وعلاج السرطان المستهدف"، وفقا لما أفادت به الخدمة الصحفية لوزارة التعليم والعلوم الروسية.

وجاء في بيان الوزارة، أن "الكيميائيين في الجامعة قاموا بتصنيع مركب البنزوكسازول الجديد واختبروا مشتقاته بنجاح على خطوط خلايا سرطان البروستاتا وسرطان الثدي في المختبر".

وتثير مشتقات البنزوكسازول اهتمام العلماء بفضل تنوع نشاطها البيولوجي، الذي يشمل الخصائص المضادة للميكروبات، والمضادة للفيروسات، والمضادة للسرطان، بالإضافة إلى قدرتها على إبطاء انقسام الخلايا، مما يجعلها أساسا واعدا لتطوير أدوية لعلاج الأورام الخبيثة.

وقالت ناديجدا دانيلينكو، قائدة المشروع وموظفة مختبر النمذجة الجزيئية وتصنيع المركبات النشطة بيولوجيا في الجامعة، إن "دمج الخصائص السامة للخلايا مع خصائص التوهج يتيح فرصا فريدة لاستخدام المركب الجديد في البيولوجيا الكيميائية، والتشخيص الجزيئي، والطب الشخصي".

على سبيل المثال، يمكن "تحقيق المراقبة في الوقت الفعلي، مما يعمّق فهمنا لتفاعلات الأدوية مع الخلايا ويساهم في تطوير طرق علاج مستهدفة أكثر فعالية".