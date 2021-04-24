ابتكار طريقة بسيطة لتحويل البلاستيك إلى وقود

شفق نيوز/ ابتكر علماء في جامعة ولاية ديلاوير الأمريكية طريقة لتحويل البلاستيك الذي يصعب إعادة تدويره إلى وقود للطائرات النفاثة ومحركات الديزل.

وتمثل مادة البولي أوليفينات مادة بلاستيكية متعددة الاستخدامات حوالي 70% من جميع المواد البلاستيكية في العالم اليوم، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية والمناديل المبللة وأكواب القهوة البلاستيكية وأواني الاستخدام الواحد، ولكن من الصعب للغاية إعادة تدويرها.

وتجمع العملية التي ابتكرها الباحثون بين مادتين موجودتين في المنتجات المنزلية الشائعة لتفتيت البلاستيك خلال ساعتين فقط، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن يتحلل البلاستيك إلى جزيئات كربون، تتم إضافة جزيئات الهيدروجين للحفاظ على استقرار جزيئات الكربون، حتى يمكن استخدامها كوقود للمحركات النفاثة والديزل.

وبحسب الباحثين، تعتبر هذه العملية سريعة وخالية من انبعاثات الكربون وتستهلك طاقة أقل بنسبة 50 % تقريبًا من التقنيات الأخرى، حيث تتطلب درجة حرارة 480 درجة فهرنهايت، وهي تقريبا درجة حرارة الخبز.

وتعمل هذه الطريقة على مواد بلاستيكية مختلفة، حتى لو كانت مختلطة ببعض، مما يعني توفير الموارد المهدرة.

وقال معد الدراسة ديون فلاشوس: "التحويل الكيميائي هو النهج الأفضل في مكافحة نفايات البلاستيك المتراكمة، وهذه ليست مواد غريبة، لذا يمكننا أن نبدأ بسرعة في التفكير في كيفية استخدام التكنولوجيا".