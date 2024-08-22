ابتكار سبيكة من 5 معادن لصناعة الطائرات والسيارات

شفق نيوز/ ابتكر علماء جامعة جنوب الأورال الروسية بالتعاون مع زملاء أجانب سبيكة جديدة من 5 معادن لصناعة الطائرات وبناء الآليات.

ووفقا لماجد نصري كبير الباحثين في مختبر مواد الانتروبيا العالية بالجامعة، تتكون هذه السبيكة من 5 معادن هي الحديد والنيكل والكروم والنيوبيوم والمنغنيز. وتسمح هذه السبيكة الجديدة بصنع معدات أكثر مقاومة للمؤثرات الخارجية مقارنة بالسبائك المستخدمة حاليا دون زيادة تكلفتها.

ويشير ماجد نصري إلى أن فريق من علماء الجامعة بالتعاون من زملائهم من إيران وبريطانيا والصين والإمارات العربية المتحدة ابتكروا السبيكة الجديدة وأثبتوا مقاومتها العالية للتآكل. ووفقا للعلماء هذه أول سبيكة من هذا النوع وتعتبر مثالية من ناحية السعر والصلابة ومقاومة التآكل.

ويضيف موضحا، كانت مهمة ابتكار مثل هذه السبيكة صعبة لأنها تطلبت الجمع بين مكوناتها بنجاح مع الحفاظ على خصائصها. والنسبة الأعلى في السبيكة هي للحديد والنيكل. أما نسبة الكروم فتعادل 15 بالمئة ما يضمن مقاومتها للصدأ، و 10 بالمئة منغنيز ونسب بسيطة لبقية المكونات.

ونشرت الدراسة في المجلة الدولية Colloids and Surfaces A.

المصدر: تاس - RT