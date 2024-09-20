ابتكار روسي - صيني لعلاج الزهايمر

شفق نيوز/ أعلن علماء جامعة ساراتوف الروسية بالتعاون من علماء جامعة هواتشونغ الصينية، عن ابتكار جهاز ذكي لعلاج مرض ألزهايمر وتطهير الدماغ من السموم بمساعدة تقنية غير جراحية.

ووفقا لرئيس الجامعة أليكسي تشوماتشينكو، ستبدأ الاختبارات السريرية لهذا الابتكار في عام 2025.

ويقول: "يجري تحضير ابتكار علماء الجامعة بشأن علاج الدماغ بالضوء للتجارب السريرية، بعد أن غير الفريق العلمي شكل الجهاز، حيث كان على شكل "قبعة ذكية" للعلاج أثناء النوم إلى شريط ما جعله أكثر ملاءمة للاستخدام. يخضع الشريط حاليا لاختبارات السلامة. وبالإضافة إلى استخدامه في علاج مرض ألزهايمر يساعد على تطهير الدماغ من السموم".

ويشير رئيس الجامعة، إلى أنه وفقا للإحصائيات يصاب 35 بالمئة من الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم بالخرف بعد 20 سنة لأن الدماغ يزيل السموم أثناء النوم، ولكن في هذه الحالة ليس لديه الوقت الكافي لتطهير الدماغ من السموم بصورة تامة.

ويقول: "تستخدم في التقنية المبتكرة عملية التعديل الحيوية الضوئية بمساعدة أشعة الليزر تحت الحمراء، التي تؤثر في الدماغ أثناء النوم وتحفز دوران اللمف عبر الأوعية، وكذلك إزالة البروتينات الضارة".