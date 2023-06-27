ابتكار روسي بإمكانه إنقاذ الإنسان بعد الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة

شفق نيوز/ أطلقت مؤسسة "روستيخ" التكنولوجية الروسية، جهازاً طبياً جديداً، بإمكانها إنقاذ الإنسان بعد الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

ويمكن للجهاز الجديد أن يعيد تشغيل القلب وإطلاق الدورة الدموية بعد السكتة القلبية المفاجئة، أو لدى مصابي الحوادث الذين تتعطل دورتهم الدموية، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

ونشرت الشركة على موقعها "في السابق كان يتم توفير هذه المعدات لروسيا من الخارج، الآن نحن نصنع كل شيء لضمان عدم ترك الرعاية الصحية المحلية دون المعدات اللازمة".

وتابعت: "سيساعد الجهاز في الحد من عدد الوفيات في حالات المرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إنعاش عاجلة، كمصابي الحوادث".

وقال أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ"، إنه "في غضون ثلاث سنوات، سنكون قادرين على سد الاحتياجات من هذه المعدات الطبية في البلاد".

ونظرا لحجمه الصغير ووزنه البالغ 9 كغ، يمكن استخدام الجهاز في وحدات العناية المركزة، وسيارات الإسعاف، وستبلغ كلفته أقل من المعدات الأجنبية بنسبة 30-40%.

وتم تطوير الجهاز بالاشتراك مع المعهد المركزي للبحث وتطوير الروبوتات بدعم مالي من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.