ابتعد عن هذه الأكلات لتحصل على ابتسامة جميلة

شفق نيوز/ تؤكد طبيبة الأسنان فيكتوريا رادكو ، أنه للحفاظ على ابتسامة صحية وجميلة، لا تكفي العناية بشكل صحيح بالأسنان، بل يجب على الشخص الاهتمام بالأطعمة التي يتناولها.

ووفقا لطبيبة الاسنان، يحتوي الليمون والبرتقال والعصائر الطازجة على درجة حموضة pH منخفضة (pH الليمون هي 2-3. أي ينتمي إلى الأطعمة الحامضية، لأن pH أقل من 7)، ما يؤثر سلبا على مينا الأسنان. لذلك فإن تناول هذه الأطعمة بانتظام يقلل من الكثافة المعدنية في مينا الأسنان، ما يسبب تآكلها، وتشوه مظهرها ويزيد في نفس الوقت من احتمال تلفها.

ووفقا لها، يمكن أن يلحق النبيذ الأحمر أضرارا كبيرة بمينا الأسنان لأنه يحتوي على الأنثوسيانين- الصبغة المسؤولة عن لونه الأحمر. كما يحتوي على مواد دباغية مثل التانين (العفص) التي تساعد الصبغة على اختراق البنية المسامية للأسنان. كما أن ارتفاع درجة حموضة النبيذ الأحمر يزيد من تلون المينا.

وبالإضافة إلى ذلك، تكسير البذور والمكسرات بالأسنان يلحق ضررا كبيرا بها. لأن الضغط المستمر على نفس السن يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقعر في المينا وحتى حدوث تشققات مجهرية فيها.

ووفقا لـ رادكو، تؤدي هذه الأضرار إلى إضعاف جمالية الأسنان وغالبا ما يتطلب ترميمها. كما أن الاستهلاك غير الصحيح للمكسرات يمكن أن يلحق بالأسنان أضرارا كبيرة تتطلب زيارة أخصائي تقويم الأسنان.