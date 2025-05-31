ابتداء من الغد.. واتساب سيتوقف في هذه الأجهزة

شفق نيوز/ سيتوقف تطبيق "واتساب"، عن العمل في اجهزة محددة، اعتبارا من يوم غد الأحد، حسب ما أعلنت شركة "ميتا" المالكة للتطبيق.

وكان من المقرر تنفيذ هذا التغيير في 5 ايار/ مايو، لكنه تأجل لعدة أسابيع قبل أن يُحدد 1 حزيران/ يونيو كموعد نهائي.

وابتداءً من هذا التاريخ، لن يعمل واتساب إلا على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، كما سيتم إيقاف الدعم عن الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم.

والأجهزة المشمولة بالتوقف هي: آيفون 5 إس، آيفون 6، آيفون 6 بلس، كما أشارت بعض التقارير إلى احتمال أن يقف الدعم عن الطرازات التالية: آيفون 6 إس، وآيفون 6 إس بلس، وآيفون SE الجيل الأول.

لكن يجدر بالذكر أن هذه الأجهزة تدعم التحديث حتى iOS 15.8.4، وبالتالي يمكنها الاستمرار في استخدام واتساب طالما أنها مُحدّثة حتى آخر إصدار مدعوم.

ومن المرجح أن يستمر دعمها حتى صدور تحديث رئيسي جديد في العام أو العامين المقبلين.

ومع قاعدة مستخدمين تتجاوز 3 مليارات شخص حول العالم، من المتوقع أن يُفاجأ عدد من المستخدمين بهذا التغيير.