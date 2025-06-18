إيران بين المشروع النووي وتصدير الأزمات.. حين يدفع الشعب ثمن العناد

في لحظة تاريخية تزداد فيها التحديات وتتعمق فيها عزلة إيران، يبدو أن حسابات النظام قد انفصلت كلياً عن معاناة شعبه. فبينما كان يمكن لطهران أن تسلك طريقاً مختلفاً، قادها الإصرار على المكابرة إلى منزلقات خطيرة داخلياً وخارجياً.

الحرب دمار لا يختلف عليه اثنان، فلماذا دفعت إيران بلدها وشعبها إلى حافة الانهيار؟

وأي منطق ذاك الذي يضع مستقبل دولة بأكملها في كفٍّ، وفي الكفّ الآخر مشروعاً نووياً لم يجلب سوى العزلة والعقوبات؟

هل يستحق العناد هذا الثمن؟ أم أن مصالح النخبة أصبحت أثقل من معاناة الشعب؟

ولم تقتصر أزمة طهران على خياراتها النووية أو تدخلها الإقليمي، بل تفاقمت بفعل سياساتها الداخلية التي همّشت مكونات المجتمع الإيراني وحرمتها من أبسط حقوقها. تلك الحقوق المسلوبة دفعت هذه المكونات، سواء في الداخل أو في الشتات، إلى تشكيل معارضة تبحث عن فرصٍ حقيقية لتحقيق مطالبها الشرعية.

لقد أظهرت تجربتا العراق وسوريا نموذجاً حياً: فلولا توافق مصالح بعض القوى الكبرى مع قضايا تلك الشعوب، لما حصلت على جزء من حقوقها، ومع ذلك، لم يتحقق ذلك إلا بعد حروب مدمّرة دفعت فيها الشعوب ثمناً باهظاً.

فالسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى تبقى الأنظمة الدكتاتورية متعنتة في الاستجابة لمطالب شعوبها؟

وإلى متى ستواصل تجاهلها للقوانين الدولية، متمسكة بمهاترات الخطاب وبطولات القوة الزائفة؟

وفي الختام أقول: إن من يربط مصير بلاده بمشاريع أيديولوجية أو عسكرية عابرة للتوازنات، يدفع شعبه إلى المجهول. والتاريخ لا يرحم من يتجاهل صوته .