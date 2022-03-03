ورقة الإقليم الرابحة لتبرير ٲي فشل

بعد أن طالب مجلس النواب العراقي ٲحد الوزراء الى جلسة المجلس الخاصة بمناقشة سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي، السعر الذي وصل الى مستويات قياسية أثقل كاهل المواطن العراقي باستثناء المسؤولين.

بدءا فخامة الوزير أمتنع عن الحضور الى الجلسة عبر رسالة خطية، الا انه لم يجد بدا من عدم الحضور، وبعد تفكير عميق وجلسات مع الاصدقاء من الجن.. لم يتوصل معهم الى حل مناسب للتهرب من الجلسة

وبعد أن يأس من الجن استشار فخامته بعض الأنس من ذوي الافكار العنصرية والشوفينية الذين سرعان ماوجدوا الحل الأمثل لسيدهم ألا وهو اللعب على الورقة الشوفينية والقاء اللوم على إقليم كوردستان عندها سيخرج صاحب السعادة من الجلسة منتصرا مرفوع الرأس

وفعلا نجحت الخطة وتهجم فخامته على إقليم كوردستان وجعل من الٳقليم الشماعة والسبب الرئيس في فشلهم طيلة الفترة الماضية منذ عام 2003 وقال الوزير: انه من الصعب وضع سياسات اقتصادية و تجارية للبلد بسبب إقليم كوردستان.

يبدو ان الاقليم هو الذي منعهم ويمنعهم من تطوير قطاع الصناعة و الزراعة في الوسط و الجنوب ، والإقليم يمنعهم من توفير فرص العمل للخريجين والاقليم يمنعهم من اقامة المشاريع وتطوير الكهرباء

الإقليم يمنعهم من تقديم الخدمات الانسانية وتوفير حياة كريمة للعراقيين رغم المليارات التي تدخل الى جعبة الدولة شهريا .. بل الإقليم يمنعهم من بناء مدرسة ابتدائية واحدة لأبنائهم ...

يا لقسوة الإقليم الظالم الذي فعل بهم مالم يفعله اليهود بعرب فلسطين...

نعم الإقليم يستحق الحصار من الحكومة الاتحادية وأبناء الإقليم يستحقون قطع رواتبهم لأن الاقليم كان السبب في قرارات الطبقة المتنفذة في سرقة مئات المليارات من الدولارات و تهريبها الى مختلف المصارف العالمية

الاقليم هو الذي شكل اللجان الاقتصادية للأحزاب الحاكمة لأستنزاف مصادر الدولة لصالح تلك الاحزاب …

الاقليم هو الذي اطلق سراح تجار المخدرات والارهابيين من اقارب اصحاب النفوذ

اخيرا وليس آخرا في تصوري انه حتى عدم تنظيف الشوارع في العاصمة و المدن الاخرى هو بسبب الاقليم

حبذا لو يوما ما تلقون نظرة على انفسكم يا سادة ولو لمرة واحدة قبل القاء اللوم على الآخرين عبر تلفيق الأكاذيب لكسب ود أمثالكم من العنصريين الحاقدين على الإقليم الذي يدفع اليوم ضريبة نجاحه وتطوره الحضاري