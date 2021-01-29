هل شعارات البشر زائفة

"باخون خد نوشتين ازجان خد كزشتين يامرك يا مصدق"، لقد تخلينا عن ارواحنا وكتبنا بدمائنا اما الموت او مصدق، شعب بجوارنا وقبل 70 عامآ امموا شركات النفط هو اول تأميم للنفط في العالم وكانوا يدلونا الطريق ولقد جعلوا ( كشركات نفط ) منها مرعبة في الخاتمة اذ لم يسمح بإقامة جنازة له مثل بقية الأنام فدفن في غرفة نومه بيته لقد كان الدكتور محمد مصدق كابوسآ اقض مضاجع البعض فلا حول ولا قوة الابالله .

اسوقها لتدقيق اخبار التدخلات في نظرية المؤامرة وانت تذهب للنوم مئات الاجهزة الخبيثة تخطط لاماتة الضحكة من على شفاهك فيصبح العبد لله دون نوم للصباح وتتوقف اجهزتي الحسية كي اتذكر بني وطني ماذا فعل ( بربع دينار) ابو بالة والربع يعني رقم الصفر للنقود ناهيك عما حصل لنا ولنقودنا ماذا يريدون من باب الشرقي هذا يحرق الخيم وهذا يفجر نفسه وهذا يستعمل الكاتم وذاك يخطف عذارى بغداد وعلى ضياء قباب الذهب للحسين والعباس يقتل رجال قانون لماذا يحتجون على ضرب المتظاهرين كي لايطالبون بأعدام الفاسدين يطلبون محاكمتهم ربما لايحكمون .

منذ اطلق سراح السجناء من قبل الحكام السابقين اجل 167 الف سجين اطلق سراحه تهيئاة وقبل وصول المتظاهرين واول من اطلق سراحه جاء باب الشرقي احدهم وضع لوحة على منضدة تقول قاتل للايجار واخر نزل من سيارة ( كيا ) يترنم بأسمك اللهم ويبدأ الضرب على الفراغ فصاروا هؤلاء مساعدين لرجال دولة وقانون بأيديهم كافة الموازين القتالية وما تيسر من المال اعظم من ذلك .

الدول المتحضرة منذ 250 سنة نزلت الى جوف الارض لتبني مدنآ لخوض غمار الحرب ( على شانا ) وتستمر مع الايام مسلسل تأمرهم على شعوبنا المنكوبة فجئ بأخر نموذج يقف على الشاشة وهو يطالب بمسحنا من الوجود ويعتبرون انفسهم خير امة اخرجت للناس .

امريكا افضل الناس العرب اعظم الناس الجرمان قمة البشر ويتفننون في تقطيع ايادي المستجوبين فهل بعد الذي رأيناه هنالك منجاة من ايدي هؤلاء .

فألمستر الذي رحل لايقبل بالرحيل رغم انه يتغوط في صحون ذهبية ويزني بكل انواع الفحش والفجور فلقد اسقطوا كل القيم واباحوا القتل الذي يعتبر من قتل نفسآ دون نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعآ.