نهاية الصراع الاولمبي 2024

انتهت الالعاب الاولمبية يوم 11 اب في العاصمة الفرنسية باريس بحفل ختامي أولمبي رائع شارك فيه رياضين وحكام ومنظمين ومساهمين ومتطوعين الذين اشرفوا في تنظيم ونجاح الاولمبياد و جماهير من عشاق الرياضة والمشجعين، فضلا عن عدد كبير من الفنانيين العالميين و نجوم الغناء قدموا اغاني رائعة.

افتتح الحفل بعزف النشيد الأولمبي، وعزف موسيقي " كلاسيكية وحديثة " و مع اغاني باصوات جميلة من قبل اشهر المطربات و المطربين ، و فعاليات وحركات رياضية رائعة جمع بين الماضي و المستقبل ، و الى تقافة المحبة و التعاون و الروح الرياضية العالية والسلام في ربوع كوكبنا ، وفي نهاية الحفل تم انزال العلم الاولمبيى من قبل الجيش الفرنسي وسلم الى رئيس اللجنة الاولمبية الذي هو بدوره قدمه لعمدة مدينة لوس انجلس التي ستستضيف الدورة المقبلة عام 2028 وللمرة الثالثة . .

لقد انتهى الصراع بين امريكا والصين على الصدارة بالتعادل في الاوسمة الذهبية " 40 ميدالية ذهبية لكل منهما " وتفوقت امريكا في هذه المرة بالاوسمة الفضية " 44 لامريكا مقبل 27 للصين " واحتلت اليابان المركز الثالث برصيد 20 ذهبية و استراليا بالمركز الرابع برصيد 18 ذهبية " معظمها في تخصصات السباحة و العاب القوى " وحصلت بطلات وابطال اوربا حصة الاسد من الاوسمة وخاصة لان هذه الالعاب اجريت في قارتهم الاوربية وبين مشجعيهم من الشعب .. حققت فرنسا المركز الخامس برصيد 16 ذهبية وهولندا بالمركز السادس برصيد 15 ذهبية وبريطانيا بالمركز السابع برصيد 14 ذهبية وتساوت ايطاليا مع المانيا بالاوسمة الذهبية 12 لكل منهما وايضا بالاوسمة الفضية 13 لكل منهما و تفوقت ايطاليا بالاوسمة البرونزية 15 مقابل 8 لالمانيا .

مكامن التفوق الامريكي

في باريس 2024 ، وكما في الدورات السابقة ركزت امريكا على رياضات التالية : اولا : العاب القوى ، حصدة " 34 ميدالية منها 14 ذهبية + 11 فضية + 9 برونزية " في العدو السريع 100م رجال " ذهبية وبرونزية لامريكا وفضية لجامايكا " وفي نفس السباق نساء " ذهبية لسينت لويس و فضية + برونزية لامريكا " وفي 100م حواجز نساء " ذهبية لامريكا و فضية لفرنسا وبرونزية لبورتوريكو " وفي 110 م حواجز رجال " ذهبية وفضية لامريكا وبرونزية لجاميكا " وفي 200 م نساء " ذهبية + برونزية لامريكا وفضية لسانت لويس " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لبوتسوانا و فضية + برونزية لامريكا " وفي 400 م نساء " ذهبية لدومنيكو و فضية لبحرين وبرونزية لبولندا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لامريكا فضية لبريطانيا وبرونزية لزمبيا " وفي 400 حواجز نساء " ذهبية + فضية لامريكا و برونزية لهولندا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لامريكا وفضية لنرويج وبرونزية لبرازيل " وفي 800 م نساء " ذهبية لبريطانيا و فضية لاثيوبيا وبرونزية لكينيا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية وفضية لكندا وبرونزية للجزائر " وفي 1500 م نساء " ذهبية لكينيا وفضية لاستراليا و برونزية لبريطانيا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية وبرونزية لامريكا و فضية لبريطانيا " وفي 5 كم نساء " ذهبية و فضية لكينيا و برونزية لهولندا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لنرويج وفضية لكينيا وبرونزية لامريكا " وفي 10 كم نساء " ذهبية لكينيا و فضية لايطاليا و برونزية لهولندا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لاوغندا و فضية لاثيوبيا وبرونزية لامريكا " وفي الوثب الطويل نساء " ذهبية وبرونزية لامريكا وفضية لالمانيا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية ليونان وفضية لجاميكا و برونزية لايطاليا " وفي الوثبة الثلاثية نساء " ذهبية لدومنيكا وفضية لجاميكا و برونزية لامريكا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لاسبانيا و فضية لبرتغال و برونزية لايطاليا " وفي الوثب العالي نساء "ذهبية لاوكرانيا المسافة " 2 م " وفضية و برونزية لاستراليا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لنيوزلندا المسافة 36 ، 2 م وفضية لامريكا 36 ، 2 م و برونزية لبطل القطري " معتز برشم " المسافة 34 ، 2 م " وفي القفز بالزانة نساء " ذهبية لاستراليا المسافة 90 ، 4 م فضية لامريكا 85 ، 4 م و برونزية لكندا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية للسويد المسافة 26 ، 6 م - رقم قياسي اولمبي و عالمي - وفضية لامريكا 95 ، 5 م وبرونزية ليونان " وفي رمي القرص نساء " ذهبية لامريكا و فضية للصين و برونزية لكورواتيا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لجاميكا و فضية الى ليتفانيا و برونزية لاستراليا " وفي رمي الثقل نساء " ذهبية لالمانيا وفضية لنيوزلندا و برونزية للصين " وفي نفس السباق رجال " ذهبية و فضية لامريكا و برونزية لجاميكا " رمي المطرقة نساء " ذهبية لكندا و فضية لامريكا و برونزية للصين " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لكندا و فضية لهنكاريا و برونزية لاوكرانيا .. ملاحظة : بسبب 3 محاولات فاشلة خسرت امريكا ذهبية هذا التخصص " رمي الرمح نساء " ذهبية ليابان و فضية لجنوب افريقيا و برونزية للجيك " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لبطل باكستان " ارشاد نديم " الذي سجل رقم قياسي اولمبي وعالمي " 95 م " وهي الذهبية الاولى لباكستان في مسابقة فردية في تارخ مشاركاتها الاولمبية " وفضية لبطل الهند " نيراج شوبرا " حامل لفب طوكيو 2020 " و برونزية لكرينادا " وفي سباق التتابع 4 مرات 100 م نساء " ذهبية لامريكا فضية لبريطانيا و برونزية لالمانيا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لكندا و فضية لجنوب افريقيا و برونزية لبريطانيا.

ملاحظة : خسرت امريكا ذهبية هذه المسابقة بسبب خطا في تسليم واستلام عصا البريد " وفي سباق التتابع 4 مرات 400 م نساء " ذهبية لامريكا و فضية لهولندا و برونزية لبريطانيا " وفي نفس السباق رجال " ذهبية لامريكا و فضية لبوتسوانا و برونزية لبريطانيا " وفي سباق السباعي نساء " ذهبية لبلجيكا 6880 نقطة و فضية لبريطانيا 6844 نقطة و برونزية لبلجيكا 6707 نقطة " و في سباق العشاري رجال " ذهبية لنرويج 8796 نقطة و فضية لالمانيا 8748 نقطة و برونزية لكرينادا 8711 نقطة و المركز الخامس لامريكا 8538 نقطة ... ثانيا : السباحة حصدة امريكا " 28 ميدالية منها " 8 ذهبية و 13 فضية و 7 برونزية " وكان ابطال وبطلات استراليا من اشد المتنافسين وقد فازوا بالمركز الثاني برصيد 18 ميدالية " 7 ذهبية و 8 فضية و 3 برونزية " و احتلت فرنسا المركز الثالث برصيد " 7 اوسمة منها 4 ذهبية + 2 فضية + 1 برونزية " " وكندا المركز الرابع برصيد 8 اوسمة " 3 ذهبية و 2 فضية و 3 برونزية " ، بينما احتلت الصين المركز الخامس برصيد 12 اوسمة " 2 ذهبية و 3 فضية و 7 برونزية .. ثالثا : الجمباز الفني : لم تكن لامريكا موطئ قدم في هذه الرياضة ، وبعد دراسة علمية وافرة وضعوا خطة للنهوض بها وكسب الاوسمة الذهبية ، وبدأو بالتعاقد مع افضل المدربين من روسيا و اليابان وتم اغرائهم برواتب و مكافئات مالية كبيرة مع تهيئة جميع مستلزمات الحياة لهم ولعوائلهم وكان حصيلة هذا التخطيط الناجح " صناعة ابطال و بطلات في تخصصات الجمباز الفني و الفوز بالاوسمة الذهبية ، ولا ننسى " غياب ابطال وبطلات الروس في هذه الرياضة وهم الذين كانوا من الاوائل و الهيمنة على الجمباز في الدورات الاولمبية و البطولات العالمية السابقة ، مما ساعد ابطال وبطلات الامريكان والصين و اليابان وغيرهم حصد الاوسمة الذهبية .. فازت امريكا برصيد " 9 اوسمة " 3 ذهبية + 1 فضية + 5 برونزية " واحتلت اليابان المركز الثاني برصيد " 4 اوسمة " 3 ذهبية + 1 برونزية " ، و الصين بالمركز الثالث برصيد " 9 اوسمة " 2 ذهبية + 5 فضية + 2 برونزية " .. وفازت الصين بالجمباز الايقاعي " ذهبية . .

رياضات القوة و المهارة

رفع الاثقال : وكما ذكرنا انفا " غياب الروس " مهد الطريق امام الرياضين و اصبح الفوز بالاوسمة وخاصة الذهبية سهلا ، حيث فازت الصين " 5 اوسمة ذهبية " بينما فازت امريكا " 1 ذهبية + 1 برونزية " وفي المصارعة : فازت اليابان بالمركز الاول برصيد 11 ميدالية " 8 ذهبية +1 فضية + 2 برونزية " وجاءت ايران بالمركز الثاني برصيد 8 اوسمة " 2 ذهبية + 4 فضية + 2 برونزية " وفازت امريكا ولاول مرة في هذه الرياضة بالمركز الثالث برصيد 7 اوسمة " 2 ذهبية + 2 فضية + 3 برونزية " وفي الملاكمة " هيمنت اوزباكستان " 5 ذهبية " وحصدة الصين 3 ذهبية + 2 فضية " وتايبي الصينية 3 " 1 ذهبية + 2 برونزية " بينما حصلت امريكا 1 فضية .. وفي الجودو : هيمنت اليابان برصيد 8 ميداليات " 3 ذهبية +2 فضية + 3 برونزي " وفازت فرنسا برصيد 10 ميداليات " 2 ذهبية + 2 فضية + 6 برونزية "وحصلت اذربيجان 2 ذهبية ولم تحصل امريكا و لا الصين في هذه الرياضة على اية ميدالية ...وفي التايكوندو: هيمنت كوريا الجنوبية برصيد " 2 ذهبية + 1 برونزية " وجاءت ايران بالمركز الثاني 4 " 1 ذهبية + 2 فضية + 1 برونزية " واحتلت اوزباكستان بالمركز الثالث برصيد " 1 ذهبية + 1 فضية " وحصلت امريكا على 1 برونزية " ولم تحصل الصين في هذه الرياضة على اية ميدالية .. وفي مبارزة سيف الشيش : فازت اليابان 5 اوسمة " 2 ذهب + 1 فضة + 2 برونز " وحصلت امريكا 4 اوسمة " 2 ذهب + 1 فضية +1 برونزية " وكوريا الجنوبية 3 اوسمة " 2 ذهبية + 1 فضية " لم تحصل الصين على اية ميدالية في هذه الرياضة ..

مكامن التفوق الصيني

هيمنت الصين وكما في الدورات السابقة على اغلب الاوسمة الذهبية في الرياضات والتي سميت " برياضات الخط الاخمر " وهي : الرماية : فازت الصين برصيد 10 اوسمة " 5 ذهبية و 2 فضية و 3 برونزية " واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 6 اوسمة " 3 ذهبية و3 فضية " و امريكا بالمركز الثالث برصيد 5 اوسمة " 1 ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية " .. وفي الغطس : فازت الصين " 11 ميدالية منها 8 ذهبية " بينما حصلت امريكا على " فضية واحدة " ... وفي التنس : فازت الصين 1 ذهبية +1 فضية المركز الاول وحلت ايطاليا بالمركز الثاني " 1 ذهبية + 1 برونزية " واستراليا ثالثا " 1 ذهبية فقط " ولم تحصل امريكا في هذه الرياضة على اية ميدالية . .. كرة الطاولة : فازت الصين بالمركز الاول " 5 ذهبية و 1 فضية " وجاءت السويد بالمركز الثاني " 2 فضية " واليابان بالمركز الثالث " 1 فضية و 1 برونزية " ولم تحصل امريكا اية ميدالية في هذه الرياضة .. كرة الريشة : فازت الصين " 2 ذهبية و 3 فضية " وحلت كوريا الجنوبية بالمركز الثاني " 1 ذهبية و 1 فضية " وجاءت دنيمارك بالمركز الثالث " 1 ذهبية " ولم تحصل امريكا في هذه الرياضة على اية ميدالية . .

الالعاب الفرقية بين امريكا و اوريا

كرة القدم رجال : فازت اسبانيا بالذهبية و فرنسا بالفضية وحصلت المغرب البرونزية .. وفي نفس اللعبة نساء فازت سيدات امريكا بالذهبية و للبرازيل الفضية و المانيا بالبرونزية .. كرة السلة رجال فاز منتخب امريكا بالذهبية " 98 - 87 نقطة " لفرنسا الفضية وصربيا برونزية .. وفي نفس اللعبة نساء " فازت امريكا بالذهبية برصيد " 67 - 66 نقطة " فضية لفرنسا و برونزية لاستراليا .. كرة الطائرة رجال " ذهبية لمنتخب فرنسا و فضية لمنتخب بولندا وبرونزية لامريكا .. وفي نفس اللعبة نساء " ذهبية لمنتخب ايطاليا ولاول مرة في تاريخها الاولمبي وفضية لامريكا و برونزية لبرازيل " وفي الطائرة الشاطئية رجال " ذهبية للسويد وفضية لالمانيا و برونزية للنرويج " وفي نفس اللعبة نساء " ذهبية لبرازيل و فضية لكندا و برونزية لسويسرا .. وفي كرة الماء نساء " ذهبية لاسبانيا و فضية لاستراليا وبرونزية لهولندا " وجاء الفريق الامريكي بالمركز الرابع .. وفي نفس اللعبة رجال " فازت صربيا ذهبية و كرواتيا فضية وامريكا برونزية .. وفي كرة اليد نساء : فازت النرويج بذهبية و فرنسا فضية و دنيمارك برونزية " وفي نفس اللعبة رجال فازت دنيمارك ذهبية و المانيا فضية و برونزية لاسبانيا .. وفي تخصصات الفروسية : فازت المانيا برصيد 5 اوسمة " 4 ذهبية + 1 فضية " واحتلت بريطانيا المركز الثاني برصيد 5 اوسمة " 2 ذهبية + 3 برونزية " و جاءت فرنسا بالمركز الثالث برصيد 2 " 1 فضية + 1 برونزية " ولامريكا 1 فضية . .. وفي تخصصات التجديف : فازت هولندا برصيد 8 اوسمة " 4 ذهبية + 3 فضية + 1 برونزية " واحتلت بريطانيا المركز الثاني برصيد 8 اوسمة " 3 ذهبية + 2 فضية + 3 برونزية " و رومانيا بالمركز الثالث برصيد 5 اوسمة " 2 ذهبية + 3 فضية " وحصلت امريكا المركز الخامس برصيد 2 " 1 ذهبية + 1 برونزية .

بعد هذا العرض المختصر لبعض الاحداث و النتائج الرياضية الاولمبية " باريس 2024 " نتمنى لجميع الابطال و البطلات و الفرق الرياضية و الحكام و المنظمين و الفنانين وغيرهم الذين شاركو في نجاح هذه الالعاب دوام الصحة و العافية والمزيد من العطاء في الدورة الاولمبية القادمة عام 2028 في لوس انجلس بالولايات المتحدة الامريكية ... نتمنى ان تشارك بطلات وابطال والفرق الرياضية الروسية و بيلا روسيا وان تزوال جميع اشكال الخلافات والعنف و الحروب وتعم المحبة و الاخوة و التعاون و السلام بين شعوب و دول العالم في ربوع الكرة الارضية .. نتمنى ان نشاهد علم كوردستان يرفرف بين اعلام الدول التي ستشارك في اولمبياد لوس انجلس ... انشاء الله .. .