نفتخر بإقليم كوردستان

الصورة والصوت والحقيقة بعد ذلك توجز العبارة حيث إقليم كوردستان الملاذ الآمن والبيئة الاكثر تحضرا من ناحية النظام والتنظيم ومنذ مدخل سيطرات حدود علم إقليم كوردستان تبدأ الحكاية لنغوص بعد ذلك في خيال يأخذنا لقصص الف ليلة وليلة

ها هو اليوم الرابع لعيد الاضحى المبارك تكاد مدن إقليم كوردستان مكتظة بالسائحيين القادمين من كل صوب احد الاصدقاء أخبرني مازحا أن الصورة توحي بأن جميع العراقيين هنا في إقليم كوردستان يقضون فترة العيد.

وبلغة الارقام فإن ما يقارب ال300 الف مواطن عراقي وبحسب هيئة السياحية في الاقليم كانوا قد سجلوا حضورهم الذي وصفوه بالاكثر من رائع ابتداءً من الاستقبال الذي حفوا به عبر مداخل الاقليم (السيطرات) مرورا بالتعامل الأخوي الذي يحاكي شعور أبناء الجبل تجاه إخوانهم من بقية المحافظات العراقية.

و كيف لا فهو الإقليم الذي كان ومازال يسجل اروع صور الإنسانية وفي كل المراحل التي مرت على العراق والملاذ الآمن في السراء والضراء للجميع.

ولعل ما ميز عيد الاضحى في إقليم كوردستان هذا العام جملة الإنجازات الحكومية التي تنوعت مابين الجانب السياحي من جهة وتهيئته على أتم وجه والجانب الخدمي من جهة الذي يعتبر صفة مميزة ترتقي بها جميع وزارات حكومة الإقليم للمواطنين في كوردستان و للقادمين إليها يضاف إلى ذلك الجانب الأهم الذي يتبلور بكفاءة الأجهزة الأمنية ودقتها في العمل على مدار ال24 ساعة بشكل متتالي لتكتمل الصورة في الاقليم من كل جوانبها.

ولم يغب الحضور الاعلامي بوسائله الدولية والمحلية لتغطية احتفالات عيد الاضحى المبارك ونقل صورة هذا العيد من أمام قلعة أربيل وفي سيطرات مدن الاقليم والى شقلاوا وجبالها التي تعانق السماء والى سوران ودهوك والسليمانية حيث المصايف الاروع.

اما السدود المائية والبالغ عددها ال18 سدا والتي شرعت بانجازها حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2019 على الرغم من الضائقة المالية فقد أضافت صورة أخرى لمعالم سياحية صار يقصدها الجميع.

التنظيم المروري عبر تواجد رجال المرور إضافة إلى استخدام أفضل وسائل المراقبة المعنية بالسرعة للمركبات وفق نظام ال (point to point) ساهم بشكل كبير وفعال في تقليل نسب الحوادث بل إنهائها على حد الوصف وهي ظاهرة أيضا صارت تميز إقليم كوردستان ... ولا يخفى الدور البارز للمحافظات والحكومات المحلية التي اجتهدت في خططها التي وضعتها قبل أيام لتحقق هذا النجاح البارز في فترة عيد الاضحى المبارك وهنا وبكل اعتزاز نعيد ونذكر ونقول بكل حب نفتخر بإقليم كوردستان.