نصوت أماني وماذا نريد من ماني؟

بعد أقل من أسبوعين من الآن، سيصوت النرويجيون في الانتخابات العامة، أي تشكيل حكومة جديدة من قبل الأحزاب في ميدان او مجال السياسة النرويجية.

مملكة النرويج عريقة في التعامل مع العلاقات العامة والثنائية ولها دور في العديد من القضايا العالقة في العالم، بما في ذلك القضايا المعقدة. وتعتبر من الدول التي تدعم الدول النامية والفقيرة.

من وجهة النظر هذه، تعيش النرويج حياتها السياسية والاجتماعية، لذلك نرى أن الانتخابات هي فيصل لتأمين الأجواء وتأسيس حكومة جديرة وقادرة على حل المشاكل ليس فقط في النرويج، ولكن أيضًا في الخارج. في كل مرة نرى مجموعة من السياسيين الكورد يتنافسون على مقعد في ذلك البرلمان العريق المعروف في أوساط النرويجية (ستورتنكا)، للأسف في الانتخابات الماضية لن يتمكن المرشحون الكورد من الحصول على مقاعد في البرلمان لأن المناخ والتهيئة الانتخابية كانت صعبة على المرشحين للحصول على المقعد.

يوجد في هذه الانتخابات مرشحين سياسيين كورد بارزين، على رأسهم ماني الحسيني نجل المراقب السياسي والإعلامي عبد الباقي الحسيني المعروف بين الجالية الكوردية وغيرهم. ماني الشاب الكوردي من غرب كوردستان وتحديداً من مدينة قامشلو يمكن أن ينال هذا الشرف العظيم ويكون ممثلاً للكورد قبل أن يكون ممثلاً لحزبه حزب العمال النرويجي (اربايدر بارتي).

لا شك أن الجالية الكوردية في ضواحي أوسلو، مكان ماني الانتخابي، سيصوتون لماني الحسيني بكل إخلاص وولاء لحقيقة أن شابًا طموحًا من أصل كردي يعرف معاناة شعبه قبل أي شخص آخر. مواطنون والجالية الكوردية في النرويج يصوتون له بثقة، لكن هناك سؤال أساسي حول ما إذا كان ماني على حسن ظنهم او رأيهم، نتمنى أن يكون مع طموح الناخبين الجيدين ومن يصوت له، لأننا نحن الكورد نحتاج إلى عضو في البرلمان النرويجي والشخص المذكور من عائلة تقدر قيمة الألم والتاريخ الكردي لآفة الحكومات المحتلة. صوت الكورد في ضواحي اوسلو يخص ماني، ونأمل أن يكون ماني على أفضل مستوى لتوقعات الجميع وأن يسلط الضوء على المسألة الكردية بوضوح في البرلمان النرويجي ، هذا نتمنى من خلال صوتنا لماني الحسيني.