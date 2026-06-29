نداء عاجل.. انقاذ التعليم العالي من مخالب الفساد والمساومة

سيادة رئيس الوزراء

لقد تحول التعليم العالي في بلدنا، بفعل زمرة من الفاسدين، من منارة للعلم والبناء الى ساحة للمغانم، والسرقة، وتجهيل المجتمع. انه لعار كبير ان يباع ويشترى مستقبل هذا الوطن في سوق النشر الزائف والمساومات الرخيصة.

من اجل جيل ضاع حقه، ومن اجل وطن يستحق الافضل، نطالب سيادتكم بالتدخل الفوري والحازم لـ:

فتح ملفات "الحيتان": كشف رؤوس الفساد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحاسبتهم بلا هوادة.

تطهير السلك الاكاديمي: ضرب يد العدالة والمحاسبة على كل من حصل على شهادته بالزور والتدليس، او غش في ترقيته العلمية وسرق جهود الآخرين.

استرداد الاموال المنهوبة: ملاحقة كل من تطاول على ميزانيات التعليم ومقدرات الجامعات العراقية.

رسالتنا الاخيرة: ان اليد التي تغرق الاجيال في مستنقع الفساد وتبيع الاوطان من اجل مصالح ضيقة، سيقطعها التاريخ لا محال، ولن يرحمها الشعب.

انقذوا التعليم العالي. .. انقذوا مستقبل العراق.