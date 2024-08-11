نتائج امتحانات المدارس الحكومية و الاهلية

اظهرت نتائج الامتحانات الوزارية المتدنية ان الفارق يصب في جهة المدارس الحكومية ,اذ حقق الطلبة فيها تقدما ملموسا على اقرانهم في المدارس الاهلية على صعيد العراق كله , وازاحت الثانية من المقدمة والتفوق في دلالة على تحسن الاداء التعليمي للهيئة التدريسية في الاسرة التربوية العاملة في المدارس الحكومية .

بينت نسبة النجاح وعدد الطلبة المتفوقين في السادس الإعدادي للدور الأول من العام الدراسي 2023 – 2024 ان 76 طالباً حصلوا على معدل 100% واحرزت مديرية تربية صلاح الدين المركز الأول للفرع الأدبي22‏/07‏/ 2024, وان مديريات الكرخ الأولى أولاً، والرصافة الأولى ثانياً، والنجف الأشرف ثالثاً في نسب النجاح .

ونبهت وزارة الادارات المدارس الأهلية بغية الحفاظ على المستوى العلمي لأبنائنا الطلبة ، واصدرت توجيهاتها بضرورة تحسين أدائها والارتقاء به من خلال متابعة الملاكات التدريسية والتعليمية التابعة لها ,وابلغت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بقيامهم بمتابعة ادارات المدارس الأهلية التي حققت نسب نجاح متدنية خلال فترة الامتحانات النهائية لهذا العام ، مؤكدة على ان الضوابط الوزارية تنص على مضاعفة اجور التجديد كغرامة للمدارس التي حققت نسبة نجاح 30% فما دون للصفوف المنتهية للعام الدراسي 2018 – 2019 ، هذا وتبقى نفس الاجور المشار لها أيضاً في حال تحقيقها لنسبة نجاح 40% للعام الدراسي القادم ، مع توجيه انذار بالغلق للسنة اللاحقة اذا حققت نجاح اقل من 50%

الواقع المتردي ليس بجديد ولا يتناسب مع المبالغ الباهظة التي تدفع للدراسة فيه, ولا الهالة التي احيطت به , وتشهد على ذلك نتائج الامتحانات واحصاءات وزارة التربية واجراءاتها ازاءه , والتعليم الاهلي جزء من العملية التربوية وكان يعول عليه ان يكون رافعة لها ويسبق التعليم الحكومي ولكنه اصبح متخلفا حاله حال قرينه التعليم الحكومي ,بل اقل منه في جميع النواحي .

من الاسباب البارزة لهذا التخلف ان خلله اصبح سلعة وتجارة هدفه الإرث الحصول على اقصى الامتيازات والارباح على حساب الطلبة .. المدرسة الاهلية مشروع اقتصادي مثمر يجلب الدخل الوفير من دون جهد كبير ..

لا غرابة بان تكون نتائجه متدنية و يلمس انحسار في الاقبال عليه , وهذا ما يتطلب التشديد على المدارس الاهلية والعودة الى الاهتمام بالمدارس الحكومية وتحفيز الدراسة فيها , والمتابعة للتعليم بشقيه والمحاسبة للمؤسسات التربوية التي تتقاعس في اداء مهمها ولا تحقق النتائج والاهداف المطلوبة منها في الارتقاء بمستويات الطلبة وعدم اهدار الموارد في شتى مناحي التربية . ‏