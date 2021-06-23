مؤتمر السلام الدولي الألكتروني الثاني

اختتمت في العشرين من حزيران الجاري فعاليات مؤتمر السلام الدولي الالكتروني الثاني الذي عقد برعاية (إدارة الفيدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة) و (البورد العالمي للسلام ) في ألمانيا للفترة من (19 الى 20) حزيران والذي شارك فيه نخبة مختارة من سفراء النوايا الحسنة وسفراء السلام العالمي من مختلف دول العالم , والهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر الدولي هو لايصال رسالة السلام والتسامح الى جميع دول العالم, واستهلت وقائع المؤتمر بكلمة السفير البروفسور عبدالستار شخيص رئيس المؤتمر ورئيس الفيدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة وكلمة السفيرة د.نوف كنيش رئيسة البورد العالمي للسلام وبعدها توالت كلمات السفراء المشاركين من مختلف دول العالم, وجاءت الكلمات مؤكدة على نبذ الحروب والإرهاب والعنصرية والتعصب الديني والعرقي والقومي بكل أنواعها وأكدت على ضرورة التعاون على نشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب والتأكيد على التعايش السلمي داخل المجتمعات وبين الدول وحث الحكومات والمنظمات الأممية على التعاون على تحقيق ذلك وضرورة مد يد العون لجميع البلدان التي تشهد اضطرابات وحروب ومساعدتها على الجلوس على طاولات الحوار وحل كافة النزاعات من أجل تحقيق الأمن والسلام لشعوبها.

أعقبت القاء كلمات السفراء الممثلين عن بلدانهم حلقات وغرف نقاشية موسعة تم فيها تداول مختلف المعوقات والمشاكل التي تعيق عملية السلام في العالم وتم الاتفاق على مقررات وتوصيات هامة تم التصويت عليها بالاجماع كان من أهمها :