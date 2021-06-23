مؤتمر السلام الدولي الألكتروني الثاني

اختتمت في العشرين من حزيران الجاري فعاليات مؤتمر السلام الدولي الالكتروني الثاني الذي عقد برعاية (إدارة الفيدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة) و (البورد العالمي للسلام ) في ألمانيا للفترة من (19 الى 20) حزيران والذي شارك فيه نخبة مختارة من سفراء النوايا الحسنة وسفراء السلام العالمي من مختلف دول العالم , والهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر الدولي هو لايصال رسالة السلام والتسامح الى جميع دول العالم, واستهلت وقائع المؤتمر بكلمة السفير البروفسور عبدالستار شخيص رئيس المؤتمر ورئيس الفيدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة وكلمة السفيرة د.نوف كنيش رئيسة البورد العالمي للسلام وبعدها توالت كلمات السفراء المشاركين من مختلف دول العالم, وجاءت الكلمات مؤكدة على نبذ الحروب والإرهاب والعنصرية والتعصب الديني والعرقي والقومي بكل أنواعها وأكدت على ضرورة التعاون على نشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب والتأكيد على التعايش السلمي داخل المجتمعات وبين الدول وحث الحكومات والمنظمات الأممية على التعاون على تحقيق ذلك وضرورة مد يد العون لجميع البلدان التي تشهد اضطرابات وحروب ومساعدتها على الجلوس على طاولات الحوار وحل كافة النزاعات من أجل تحقيق الأمن والسلام لشعوبها.
أعقبت القاء كلمات السفراء الممثلين عن بلدانهم حلقات وغرف نقاشية موسعة تم فيها تداول مختلف المعوقات والمشاكل التي تعيق عملية السلام في العالم وتم الاتفاق على مقررات وتوصيات هامة تم التصويت عليها بالاجماع كان من أهمها :
استمرار ودعم مؤتمرات السلام والنوايا الحسنة والاشراف على نشر ثقافة السلام بين الشعوب والأمم .
الحفاظ على موعد مؤتمر السلام العالمي اونلاين بشكل سنوي .
تحديد مهام للسادة سفراء السلام والنوايا الحسنة لنشر فكر السلام والتسامح ووئام الأديان من خلال عقد الندوات والنشاطات والاجتماعات الإنسانية بهذا الخصوص من قبل كل سفير في مكان اقامته ولا مانع من ان يشارك في غير مكان اقامته وحث الناس على نبذ العنف والكراهية لأي شعب من الشعوب او دين من الاديان او المعتقدات ووجوب مناهضة التطرف والارهاب والعمل على نشر وتدريب الناس على التعايش السلمي وقبول الآخر باحترام ومساعدة الحكومات في البلدان في مسيرة التطوير والتحديث و خطط المشاريع المستدامة والتنموية
الاتفاق على عقد مؤتمر قريب حول المناخ .
طرح واقتراح مشاريع تنموية مستدامة وبناءة وتزويد حكومات الدول يها .
بالنسبة لمشكلة سد النهضة والأزمة المنبثقة عنه بين أثيوبيا ومصر والسودان ووجوب مطالبة المجتمع الدولي وأمريكا بالتدخل وايجاد حلاً سريعا مرضيا لجميع الأطراف وبدء المحادثات والمفاوضات والحوار على الطاولة الأوروبية واعتماد شخصيات مشاركة لحل هذه الأزمة بشكل يضمن الأمن والسلام والمصالح المشتركة للدول الثلاث وللمنطقة.
التأكيد على ان يأخذ سفير السلام والنوايا الحسنة دورا ايجابيا في توعية الافراد في المجتمعات الانسانية في الأزمات الصحية والكوارث كجائحة كوفيد ١٩ (كورونا) وغيرها وفق توجهات وخطط حكومة البلد التي يقيم فيها .
على سفير السلام تهدئة التصعيد وتوتر الأزمات وعدم الانحياز إلى جانب ضد جانب آخر ، لأن مهامه كلها إنسانية ودبلوماسية.
تأييد ترشيح السيدة المستشارة د. انجيلا ميركل لجائزة نوبل للسلام لهذا العام (٢٠٢١) لدورها البارز وخطواتها البارزة في نشر السلام في العالم.