ميلوني على جدار الكنيسة : لا فن فوق القانون ولا قداسة تمس

في مدينة اعتادت أن تتجاور فيها السياسة مع القداسة ، وأن تتسلل السلطة أحيانا إلى قلب الفن ، استيقظت " روما " يوما على جدل لم تصنعه الخطب ولا صناديق الاقتراع بل جدارية صامتة داخل كنيسة عتيقة ، هناك على جدار يعود لقرون ظهر ملاك بملامح بدت مألوفة حد الإرباك ، ملامح أعادت إلى الأذهان وجه رئيسة الوزراء الإيطالية " جورجيا ميلوني " فاختلط المقدس بالدنيوي والفن بالسياسة وأشعل نقاش تجاوز حدود الكنيسة ليبلغ الشارع والإعلام ،

فلم يكن الملاك يتكلم ومع ذلك قال الكثير ، عيناه ، انحناءة فمه ، وصرامة الملامح ، جعلت المتأملين به يتساءلون : هل هي صدفة فنية بريئة؟ أم أن اللاوعي الجمعي للفنان تسلل إلى ريشته؟ ، ففي بلد مثقل بتاريخ طويل من تداخل الكنيسة بالسلطة بدا المشهد كمرآة تعكس قلقا إيطاليا أعمق من مجرد تشابه وجوه ، فالترميم الذي يفترض أن يعيد الماضي إلى نقائه تحول هذه المرة إلى حدث سياسي وثقافي ، وبين من رأى في الجدارية إساءة لقدسية المكان ومن اعتبرها مجرد مبالغة إعلامية ، برز سؤال خفي : هل يمكن للفن أن يبقى محايدا في زمن تتسرب فيه السياسة إلى كل تفصيلة من تفاصيل الحياة؟

حتى ميلوني نفسها دخلت المشهد بابتسامة ساخرة ، نافية أن تكون " ملاكا " ، في تعليق بدا وكأنه محاولة لتخفيف وطأة رمزية ثقيلة ، لكن الكلمات مهما خفت لم تلغ وقع الصورة ولا الأسئلة التي خلفتها ، ولذلك لم تعد الجدارية مجرد عمل فني مرمم بل تحولت إلى رمز ، رمز لعصر تلتبس فيه الحدود بين السلطة والدين ، بين ما نراه وما نسقطه من معان ، وفي روما المدينة التي لا تنسى شيئا سيبقى ذلك الملاك شاهدا صامتا على زمن اصبح فيه الوجه السياسي قادرا على الظهور حتى على جدران الكنائس

وفي جوهر هذا الجدل ، لا تقف الجدارية بوصفها لوحة فحسب بل بوصفها اختبارا قديما متجددا للعلاقة الشائكة بين الفن والسلطة ، فالفن حين يفقد مسافته النقدية ويتحول إلى مرآة للنفوذ القائم يصبح أداة تلميع لا فعل وعي ، ويتراجع من كونه سؤالا مفتوحا إلى كونه إجابة مفروضة ، أما السلطة حين تتسلل إلى الفضاءات الرمزية فإنها لا تكتفي بالهيمنة على الواقع بل تسعى إلى تخليد صورتها في الذاكرة الجماعية حتى ولو كان ذلك على حساب القداسة ،

غير أن للأماكن المقدسة قانونا غير مكتوب ، أقدم من الدساتير وأعمق من الأعراف السياسية ، فهي فضاءات خصصت للسكينة ، للغيب ، وللإنسان حين يواجه ضعفه لا قوتهه ، والمساس برمزيتها سواء كان عن قصد أو إهمال هو تجاوز " لخط أحمر " لا تبرره النوايا ولا تعفي منه الصدف ، ومن هنا لا يعود السؤال عن هوية الوجه المرسوم بل عن حدود الفعل ذاته في : من يملك الحق في إدخال رموز السلطة الزمنية إلى فضاء يفترض أنه فوق الصراع؟

لذلك فأن أحترام المقدسات ليس ترفا أخلاقيا بل قاعدة حضارية تحفظ توازن المجتمع بين ما هو دنيوي وما هو روحي ، وحين يمس هذا التوازن لا يصبح الفن حرية بل فوضى ، ولا تغدو الجرأة إبداعا بل اعتداء رمزيا ، فإن أراد القانون أن يبقى عادلا لا يجوز أن يستثني أحدا ، فالفن كما السلطة كلاهما مسؤولان أمام الذاكرة العامة وأمام الأماكن التي لا تقاس قيمتها بالشهرة ولا بالنفوذ ، ليبقى بذلك الملاك على الجدارة ، لا كصورة لوجه بعينه بل كتحذير صامت بأن حين تختلط السلطة بالفن في الأماكن المقدسة ، فإن أول ما يهدد ليس الجدار ، بل المعنى نفسه .