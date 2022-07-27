من هو البروفيسور؟

البروفسور او كما يسمى في العراق "الأستاذ" هو أكاديمي كبير لديه سنوات طويلة من الخبرة في التدريس والبحث. ما يجعله مختلفا ليس فقط بأقدميته ولكن حقيقة أنه أجرى بحوثا قيمة في مجال اختصاصه، وبالطبع يكون في معظم الحالات حاصلا على درجة الدكتوراه وله خبرة بحثية لما بعد الدكتوراه Post-Doctoral.

البروفيسور هو أعلى تقدير من الجامعة بناءً على مساهماته العلمية والاجتماعية. في المهنة الأكاديمية، البروفيسور هو أعلى رتبة جامعية. يفترض أنه يتمتع بأكبر قدر من المهارات المتقدمة في مجال تخصصه.

البروفسور يكون بالعادة قد درّس لوقت طويل او باحثا ذا باع كبير. ربما يكون قد ترأس لجانا مهمة، وربما عمل كرئيس لقسمه، وبخلاف ذلك لديه بعض الجاذبية للعمل الاداري والقيادة. نظرا لأنه عمل عادة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات أو أكثر، فإنه يتمتع بأقدمية، ولتميزه في مجال البحث يحصل على افضل المساعدين الباحثين ويقدم اكثر الدورات التدريبية المرغوبة.

ويتميز البروفسور بحصوله على اعتراف كسلطة بارزة في تخصصه، وسيكون قد حقق التميز على المستوى الوطني والمستوى الدولي خصوصا في البحث العلمي والابتكار. يقدم البروفسور مساهمات أصلية ومبتكرة ومتميزة في البحث والتدريس وخدمة المجتمع.

تعتمد الدرجات الاكاديمية على البلد والنظام الاكاديمي فهي عموما في بريطانيا:

Lecturer, Senior Lecturer, Reader, Professor

اما في امريكا فهي:

Assistant Professor, Associate Professor, Professor

وهذا الفرق هو ما نلاحظه من تسمية كل عضو هيئة تدريسية في امريكا "بروفسور" بينما لا يطلق اللقب في بريطانيا الا على البروفسور او البروفسور المتمرس. يمكن أن يكون هذا مصدرا لسوء الفهم - ففي المؤتمرات الدولية، على سبيل المثال، قد يفترض من أكاديمي أمريكي شاب أنه يجب التعامل مع أكاديمي بريطاني متميز على أنه "بروفسور"، أو قد يفترض من أكاديمي بريطاني شاب أن الأمريكي الذي يتم التعامل معه على أنه "بروفسور" يجب أن يكون له باع كبير ومتميز جدا.

في جامعتي، على سبيل المثال، يتم تقييم جميع المرشحين للترقية الى بروفسور وفقا للمعايير الثلاثة التالية:

- البحث والمنح الدراسية والابتكار المهني والتميز الابداعي

- التعليم والتعلم

- القيادة والمساهمة في الانتاج العلمي العالمي

تشمل واجبات البروفسور:

- قيادة العمليات الاكاديمية والبحثية وعضوية مجلس الجامعة University Senate.

- يقوم بتوجيه نطاق الكورسات لكل فصل دراسي محدد في مجاله العلمي.

- يضع مخارج التعلم Learning Outcomes ومفردات الكورس ومراجعة وتدقيق ادوار المدرسين.

- يقوم بتوجيه الطلاب الجامعيين والخريجين.

- يساهم في المهام الادارية والتنظيمية على مستوى القسم والكلية والجامعة.

- يقوم بتدريس طلبة الدراسات العليا بالاضافة للدراسات الاولية.

- يحافظ على القيم والاخلاق الاكاديمية.

- يساهم في تدريب وارشاد التدريسيين الشباب وتمكينهم لقيادة المشاريع.

- يساهم بصورة فعالة في المؤتمرات والاجتماعات والورشات الوطنية والعالمية.

اخيرا، لربما من المفيد عقد مقارنة بين مهام البروفسور في الجامعات المتميزة وتلك في الجامعات الناشئة والتي تعاني من ضعف في هيكلها التنظيمي والاداري والاكاديمي كما هي عليه في الدول العربية، ولربما ايضا مقارنة توقعات البروفسور واهتماماته وممارساته في نوعي الجامعات، وهذا ما سنتركه لمقالة اخرى قادمة.