منتدى دافوس 2025

انعقد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لعام 2025 في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير تحت شعار (التعاون من أجل العصر الذكي) وركز المنتدى على مناقشة قضايا (عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي والتوترات التجارية والقلق المناخي) كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والذكاء الاصطناعي والحوسبة الحكومية والتكنولوجيا الحيوية في تعزيز مستويات المعيشة والإنتاجية.

شهد المنتدى مشاركة متنوعة من قادة الحكومات والأعمال والمجتمع المدني حيث حضر أكثر من 350 من القادة الحكوميين بما في ذلك 60 رئيس دولة وحكومة بالإضافة إلى أكثر من 1600 من قادة الأعمال من بينهم أكثر من 900 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات كما شارك أكثر من 170 من قادة المجتمع المدني بما في ذلك النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والخبراء ورؤساء الجامعات .

تم تنظيم الاجتماع في خمسة مجالات رئيسية أولها (إعادة تصور النمو) حيث تم التركيز على بناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة وتحديد مصادر النمو الجديدة في الاقتصاد العالمي, اما المجال الثاني هو (الصناعات في العصر الذكي) حيث ناقش المشاركون كيفية تكيف الصناعات مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية الكبرى, وكان المجال الثالث هو (الاستثمار في الأفراد) مع التركيز على التغيرات في التوظيف والمهارات وتوزيع الثروة والرعاية الصحية والتعليم اما المجال الرابع فكان (حماية الكوكب) حيث تم التأكيد على أهمية الشراكات والحوارات المبتكرة لتعزيز الاستثمارات في تكنولوجيات المناخ النظيفة والمجال الخامس هو (إعادة بناء الثقة) مع التركيز على إيجاد طرق جديدة للتعاون وإيجاد حلول على المستويين الدولي وداخل المجتمعات.

استند شعار المنتدى هذا العام إلى رؤية مؤسس المنتدى كلاوس شواب الذي أشار إلى أن التكنولوجيات المتقاربة تعيد تشكيل العالم بسرعة مما يدفعنا إلى نقطة تحول تتمثل في ثورة مجتمعية لديها القدرة على رفع الإنسانية أو حتى كسرها .

بالإضافة إلى ذلك شهد المنتدى مشاركة افتراضية للرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب الذي انضم عبر رابط فيديو مباشر لإجراء حوار تفاعلي كما حضر المنتدى قادة منظمات دولية مثل أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ونجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية وكريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي.

عبرت رئيسةالمفوضية الأوروبيةفي كلمتها عن توجه أوروبا للبحث عن حلفاء جدد واعتماد البراغماتية في التعامل معدونالد ترامبفي مقابل انتهاج سياسة جديدة مع الصين التي حذّرت بدورها من حروب تجارية (لا منتصر فيها) وفي هذا السياق صرحت أورسولا فون ديرلاين أنالاتحاد الأوروبيسيتعامل ببراغماتية مع الولايات المتحدة غداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأن الاتحاد الأوروبي سينتهج سياسة اليد الممدودة مع الصين.

دور العراق في المؤتمر:

شارك العراق في المنتدى عبر وفود حكومية واقتصادية، حيث سعى إلى تعزيز فرص الاستثمار الدولي في البلاد, وركّز الوفد العراقي على استعراض مشاريع الطاقة المتجددة، تطوير البنية التحتية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة, كما جرت مناقشات مع شركات عالمية لتوسيع الاستثمارات في قطاع النفط والطاقة النظيفة.

العراق حاول كذلك تسليط الضوء على أهمية استقراره الإقليمي كعامل مساعد لتحقيق التوازن الجيوسياسي في المنطقة، مما جعله جزئاً من الحوارات المتعلقة بالاقتصاد العالميوالاستدامة.