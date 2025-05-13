مقترح مشروع "المجلس الأعلى للتربية والتعليم في العراق"

يقف وطننا على مفترق طرق حاسم، فبينما نتطلع الى سماء المستقبل، لا يمكننا ان نغض الطرف عن الغيوم الداكنة التي تخيم على واقعنا التعليمي. ان التحديات العميقة والمشاكل العالقة قد ادت الى تدهور ملحوظ في جودة التعليم، وفتحت الباب امام ممارسات تهدد اسس بناء جيل واعٍ ومثقف. لقد ان الاوان لتجاوز حالة الركود، فمستقبلنا ليس مجرد امنية معلقة، بل هو مسؤولية نحملها اليوم بغرس بذور العلم والمعرفة في تربة نظامنا التعليمي، لكي تنمو وتزدهر اجيال قادرة على النهوض بوطننا.

لكن هذه البذور تواجه افات الفساد وتحديات الهيمنة من قبل اعداء العلم والمعرفة. ان معركتنا اليوم تتطلب نظاما تعليميا قويا ونزيها، ينبض بالحياة ويتجاوز هذه العقبات، نظاما يواكب تطورات العصر ويستلهم من قيمنا الاصيلة ليصنع لنا مستقبلا يليق بتضحياتنا وتطلعاتنا. من هذا السياق، نتقدم بمقترح مشروع 'المجلس الأعلى للتربية والتعليم في العراق' ليتبوأ موقع القيادة في اصلاح منظومتنا التعليمية، ساعياً الى اقتلاع جذور المشاكل التي تعيق تقدمها، وأرساء دعائم مستقبل تعليمي مشرق ومستدام لأبنائنا.

رؤية المشروع:

الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية في العراق الى مصاف الانظمة العالمية المتميزة، وتمكين اجيال المستقبل بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة تحديات العصر وتحقيق التنمية المستدامة لوطننا العزيز.

اهداف المشروع:

تطوير مناهج تعليمية حديثة ومتكاملة، تستجيب لمتطلبات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية. تحسين جودة التدريس وتاهيل الكوادر التعليمية وتطوير قدراتهم المهنية باستمرار. تعزيز بيئة تعليمية محفزة وامنة وداعمة للابداع والابتكار. تطوير اليات فعالة لتقييم الاداء التعليمي وضمان الجودة والمساءلة. تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق تكامل الجهود. الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الانسانية وتعزيزها في المناهج والانشطة التعليمية. توسيع فرص التعليم العادل والشامل لجميع فئات المجتمع. استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية وادارة المؤسسات التربوية.

اهمية المشروع ومبرراته:

انطلاقا من ادراكنا العميق للتحديات التي تواجه مسيرة التعليم في وطننا، والتي تتطلب رؤية استراتيجية موحدة وجهودا منسقة، يبرز مشروع "المجلس الاعلى للتربية والتعليم" كضرورة وطنية ملحة. ففي ظل الحاجة الى نظام تعليمي عصري يواكب التطورات المتسارعة ويستجيب لطموحات شعبنا، ياتي تاسيس هذا المجلس ليضع حجر الزاوية في بناء مستقبل مشرق لاجيالنا القادمة. سيكون المجلس بمثابة مظلة وطنية تجمع الخبرات والكفاءات، وتوحد الرؤى والاستراتيجيات، وتضمن اتخاذ القرارات الصائبة التي ترتقي بالتعليم الى اعلى المستويات.

وتتضح اهمية المشروع في:

الحاجة الى جهة مركزية تخطط للسياسات التعليمية على المستوى الوطني. ضرورة وجود مرجعية علمية وتربوية عليا لتطوير المناهج والمعايير. اهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم (وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسات المجتمع المدني، القطاع الخاص). الحاجة الى ضمان جودة التعليم والمساءلة في جميع المراحل التعليمية. ضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم وتبني افضل الممارسات.

هيكل المجلس المقترح:

يقترح ان يتكون "المجلس الاعلى للتربية والتعليم" من:

رئيس المجلس: شخصية وطنية مرموقة ذات خبرة واسعة في مجال التعليم او الادارة العامة. اعضاء دائمون: ممثلون رفيعو المستوى من:

وزارة التربية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة التخطيط.

وزارة المالية.

مستشارو التربية والتعليم العالي في الوزارات المعنية ورئاسة الوزراء

نقابة المعلمين.

نقابة الاكاديميين العراقيين.

اعضاء غير دائمين :

خبراء تربويون واكاديميون متخصصون في مختلف المجالات التعليمية.

ممثلون عن القطاع الخاص ذي الصلة بالتعليم والتدريب.

ممثلون عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم.

طلبة متميزون (في مراحل متقدمة).

امانة عامة: جهاز تنفيذي دائم يتولى ادارة اعمال المجلس وتنسيق فعالياته.

مهام المجلس الرئيسية:

اقتراح السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتربية والتعليم ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها. اعتماد الاطار العام للمناهج التعليمية والمعايير الاكاديمية لجميع المراحل التعليمية. الاشراف العام على جودة التعليم وتقييم الاداء المؤسسي للمؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية. تطوير اليات ومعايير لاعتماد المؤسسات التعليمية والبرامج الاكاديمية وضمان جودتها. تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال التعليم وتوفير الدعم اللازم لذلك. تقديم الاستشارات والتوصيات للحكومة والجهات المعنية في القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لمناقشة القضايا التعليمية وتبادل الخبرات. بناء شراكات وتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة. متابعة تنفيذ السياسات والخطط التعليمية وتقييم اثرها وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها. اعداد تقارير دورية حول وضع التعليم في العراق وتقديمها للجهات المعنية والراي العام.

الاليات التنفيذية:

سيعتمد "المجلس الاعلى للتربية والتعليم" في تحقيق مهامه على:

تشكيل لجان متخصصة وفرق عمل لدراسة القضايا التعليمية المختلفة وتقديم التوصيات. اجراء الدراسات والبحوث العلمية والتربوية لجمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات المستنيرة. تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير قدرات العاملين في القطاع التعليمي. اطلاق مبادرات ومشاريع تجريبية لتطبيق افكار جديدة وتقييم فعاليتها قبل تعميمها. وضع مؤشرات اداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحرز في تحقيق الاهداف. استخدام التكنولوجيا الحديثة في ادارة اعمال المجلس وتسهيل التواصل وتبادل المعلومات. اقامة حوارات ونقاشات مفتوحة مع جميع الاطراف المعنية بالتعليم.

المخرجات المتوقعة:

من المتوقع ان يؤدي انشاء "المجلس الاعلى للتربية والتعليم" الى تحقيق العديد من المخرجات الايجابية، من اهمها:

نظام تعليمي اكثر جودة وفعالية يستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل. مناهج تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. كوادر تعليمية مؤهلة ومتمكنة قادرة على تقديم تعليم عالي الجودة. بيئة تعليمية محفزة للابداع والابتكار وتشجع على التفكير النقدي. تحسين مخرجات التعليم ومستوى الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية. تعزيز مكانة التعليم العراقي على المستوى الاقليمي والدولي. زيادة ثقة المجتمع بالنظام التعليمي ومشاركته الفعالة في تطويره. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في العراق.

خاتمة:

ان مشروع "المجلس الاعلى للتربية والتعليم في العراق" ليس مجرد هيكل تنظيمي، بل هو تجسيد لطموحاتنا في بناء مستقبل مشرق لاجيالنا القادمة. انه دعوة للعمل المشترك، وتوحيد الجهود، واستثمار الطاقات من اجل الارتقاء بالتعليم في وطننا العزيز. وكما نامل ان تثمر البذرة من خلال هذا المجلس نظاما تعليميا رائدا، يضيء سماء العراق بالعلم والمعرفة، ويحقق احلامنا في غد افضل واكثر ازدهارا. ان تاسيس هذا المجلس يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق نهضة تعليمية شاملة تليق بتاريخ وحضارة العراق وتطلعات شعبه.

* بروفيسور متمرس ومستشار تربوي دولي