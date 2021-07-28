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مشكلة الكهرباء..إلى أين؟

Category: مقـالات

Date: 2021-07-28T20:16:22+0000
مشكلة الكهرباء..إلى أين؟

الحلول موجودة، ولكن لا يمكن تحقيقها إلا بإنهاء السرقات التي تجاوزت السبعين مليار دولار خلال الثمانية عشر عاماً الماضية، مع العلم إن حل مشكلة الكهرباء لا يحتاج اكثر من عشرة مليارات دولار لإضافة عشرين الف ميغاوات لما كان موجوداً عام 2003 (فدولة مثل مصر حلت مشكلة الكهرباء بنصف مليار دولار لكل الف ميغاوات) ولذلك لن نحتاج اكثر من عشرة مليار دولار لحل مشكلة الكهرباء؛  ولكن المحاصصة واللجان الاقتصادية للاحزاب الفاسدة استولت على اغلب المبالغ المخصصة للكهرباء ،

 لا يمكن إنهاء الفساد والنهوض بالبلد إلا بتشكيل حكومة من الاكفاء والنزيهين والمخلصين لبلدهم بعيداً عن المحاصصة ومن ثم تحقيق النهوض بالبلد وتحقيق التطور والنمو والازدهار.

وهذا اليوم قادم بمشيئة الله وإرادة المخلصين من ابناء بلدنا.

 

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